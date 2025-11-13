Más Información

En el marco de la presentación del Programa “Es Maíz es la Raíz”, la presidenta mostró cómo serán entregadas las “tortillas del Bienestar”, envueltas en un papel sellado que destaca que se trata de maíz nativo, nixtamalizado y con manos campesinas.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que en las tortillerías de maíz nativo, con las que se apoyará a mujeres, el producto será identificado con la marca de .

Como parte de la estrategia de acopio, transformación y comercialización, la Mandataria federal destacó la incorporación del sello “Hecho en México con maíz nativo”, tanto para las “tortillas del Bienestar” como para “tostadas, totopos y tortillerías de comal del Bienestar”,

Refirió que las personas consumidoras recibirán las tortillas envueltas en papel, con un sello que es garantía del programa de maíz nativo.

La Mandataria bromeó que las tortillas que mostró no estaban calientitas para que se echara un taco de sal.

