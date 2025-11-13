Más Información
Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp
EU sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de dinero para cárteles en casinos de México y Europa
GN y Ejército refuerzan presencia en municipios de Tierra Caliente, Michoacán; realizan recorridos de seguridad y vigilancia
En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum
En el marco de la presentación del Programa “Es Maíz es la Raíz”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró cómo serán entregadas las “tortillas del Bienestar”, envueltas en un papel sellado que destaca que se trata de maíz nativo, nixtamalizado y con manos campesinas.
En su conferencia mañanera de este jueves 13 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que en las tortillerías de maíz nativo, con las que se apoyará a mujeres, el producto será identificado con la marca de Alimentación para el Bienestar.
Como parte de la estrategia de acopio, transformación y comercialización, la Mandataria federal destacó la incorporación del sello “Hecho en México con maíz nativo”, tanto para las “tortillas del Bienestar” como para “tostadas, totopos y tortillerías de comal del Bienestar”,
Lee también Gobierno anuncia Plan Nacional del Maíz Nativo: “El maíz es la raíz”; van por productos de maíz nativo
Refirió que las personas consumidoras recibirán las tortillas envueltas en papel, con un sello que es garantía del programa de maíz nativo.
La Mandataria bromeó que las tortillas que mostró no estaban calientitas para que se echara un taco de sal.
Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]