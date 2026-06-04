La economía informal marcha más rápido que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional por quinto año consecutivo y Sinaloa es donde prolifera con mayor velocidad.

Así lo muestran las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF), reporte que el Inegi dio a conocer este miércoles.

La economía informal representó 25% del PIB de México y se trata de la mayor participación desde que hay información disponible, a partir de 2005.

El fenómeno se expande principalmente en contextos de alto desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad de género y trabajo precario, explica la Organización Internacional del Trabajo.

“La situación se agrava en situaciones de conflicto y fragilidad, donde no hay otra alternativa que operar en la economía informal para asegurar el sustento”, señala el organismo de Naciones Unidas.

“Además de una alta incidencia de pobreza, las economías informales se caracterizan por graves déficits de trabajo decente. El empleo de baja calidad, la protección social inadecuada, la mala gobernanza y la baja productividad son obstáculos que enfrentan los trabajadores y las empresas atrapados en la informalidad”, agrega.

Sinaloa fue el estado donde la economía informal echó más raíces, al registrar un alza de 12.3% entre octubre y diciembre del año pasado, el triple del promedio nacional de 4% en términos reales, es decir, al restar la inflación.

El PIB de la entidad, cuya gobernadora interina es la morenista Yeraldine Bonilla, aumentó 2.7% en 2025 después de tropezar 0.4% en 2024, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Granero de México

Durante el año pasado, la economía sinaloense fue impulsada por las actividades agropecuarias, que concentran 19.4% de su PIB y se dispararon 23.2%, la tasa más veloz a escala nacional.

Los principales cultivos del granero de México, como se le conoce a Sinaloa, son el maíz, jitomate y hortalizas, aunque también destaca en actividades pesqueras y producción de ganado bovino.

Los analistas de Banamex, Guillermina Rodríguez y Jesús Márquez, explicaron que la expansión estatal no se tradujo en una mayor generación de empleos formales.

El número de trabajadores reportados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se redujo 1.5% el año pasado, en contraste con el crecimiento nacional de 0.5%.

Rodríguez y Márquez resaltaron la caída de 11.1% en el empleo asociado al sector agrícola, aun cuando la producción del sector obtuvo cifras muy favorables.