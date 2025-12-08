Aguascalientes, Ags.- Judith Alexandra, de 20 años, desaparecida el 15 de septiembre de 2025 cuando viajó con su novio a la comunidad de Calvillito a celebrar el Grito de Independencia, fue encontrada muerta en un bordo de agua de la comunidad Soledad de Abajo, en esta capital.

Es probable que la joven se haya caído al embalse, señaló la Fiscalía General del Estado.

El cuerpo de agua, utilizado para el riego de cultivos, estaba lleno en esa fecha. Hace unos días, en un tramo que se secó aparecieron restos humanos y las prendas de vestir que ella usaba la última vez en la que fue vista con vida.

Lee también Estafan a Policía de Techaluta, Jalisco, con 170 mil pesos y el despojo de su armamento; Fiscalía investiga a funcionarios

Habitantes del Rancho Los Mirasoles encontraron los restos óseos y dieron aviso a las autoridades de seguridad.

Con base en pruebas genéticas realizadas por el Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, la Fiscalía General del Estado comprobó que los fragmentos recogidos en el bordo corresponden a la joven.

La FGE informó que una de las primeras hipótesis apunta a la posible caída de la joven en el bordo de agua, aunque, agregó, continuarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.

Lee también Ponen en marcha el “Plan de Carreteras Seguras” en Guanajuato; gobernadora entrega 162 patrullas

Durante más de dos meses su madre, padre, amigos y activistas de derechos humanos la buscaron en zonas rurales y caminos despoblados en los municipios de Jalisco y Guanajuato.

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes lamentó la muerte de Judith Alexandra y advirtió que las investigaciones tendrán que llevarse bajo la perspectiva de género.

Agradeció el apoyo brindado para su localización y pidió dar espacio a la familia de Judith Alexandra.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov