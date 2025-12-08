Más Información

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Eliminan anonimato en celulares para 2026; líneas sin registro serán suspendidas el 9 de enero

Eliminan anonimato en celulares para 2026; líneas sin registro serán suspendidas el 9 de enero

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

Aguascalientes, Ags.- , de 20 años, desaparecida el 15 de septiembre de 2025 cuando viajó con su novio a la comunidad de Calvillito a celebrar el Grito de Independencia, fue encontrada muerta en un bordo de agua de la comunidad Soledad de Abajo, en esta capital.

Es probable que la joven se haya caído al embalse, señaló la Fiscalía General del Estado.

El cuerpo de agua, utilizado para el riego de cultivos, estaba lleno en esa fecha. Hace unos días, en un tramo que se secó aparecieron y las prendas de vestir que ella usaba la última vez en la que fue vista con vida.

Lee también

Habitantes del Rancho Los Mirasoles encontraron los restos óseos y dieron aviso a las autoridades de seguridad.

Con base en pruebas genéticas realizadas por el Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, la Fiscalía General del Estado comprobó que los fragmentos recogidos en el bordo corresponden a la joven.

La FGE informó que una de las primeras hipótesis apunta a la posible caída de la joven en el bordo de agua, aunque, agregó, continuarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.

Lee también

Durante más de dos meses su madre, padre, amigos y activistas de derechos humanos la buscaron en zonas rurales y caminos despoblados en los municipios de Jalisco y Guanajuato.

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes lamentó la muerte de Judith Alexandra y advirtió que las investigaciones tendrán que llevarse bajo la .

Agradeció el apoyo brindado para su localización y pidió dar espacio a la familia de Judith Alexandra.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]