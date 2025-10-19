Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General de Aguascalientes desplegó un operativo en Lagos de Moreno, Jalisco, en busca de Judith Alexandra Olayo Arredondo, de 20 años de edad, quien desapareció el 15 de septiembre pasado en el municipio de Calvillo, a donde viajó con su novio, quien dos días después regresó a la casa de sus suegros, en esta ciudad, y les dijo que la joven “se perdió”.

Desde hace un mes sus padres, Natalia y Roberto, familiares, vecinos y colectivos realizan recorridos de búsqueda en la zona urbana y por las rancherías de Calvillo, y en manifestaciones han reclamado respuestas efectivas de las autoridades del estado para dar con el paradero de Alexa, quien tiene cinco meses de embarazo.

Alexa desapareció el 15 de septiembre entre las comunidades Calvillito y Las Jaboneras, en los límites de los estados de Aguascalientes y Jalisco, pero su familia se enteró hasta el 16, de voz de su novio, de nombre Diego Zain. “¿Dónde está Alexa?, ¿dónde está mi hija?”, lo cuestionaron sus padres.

Elementos de seguridad colocan fichas de búsqueda en diversas partes de la ciudad (19/10/2025). Foto: Especial

La madre describió que Diego solo dijo: “se me perdió”, se puso nervioso y entró en contradicciones.

Natalia Arredondo, y su esposo se acercaron al Observatorio de Violencia Social y de Género en busca de acompañamiento para ser escuchados por la fiscalía, y la gobernadora Teresa Jiménez, pues consideraron que la autoridad investigadora ha sido omisa en las acciones de búsqueda.

“Mi hija salió de nuestro domicilio el 14 de septiembre con Diego, rumbo a las Jaboneras (comunidad), mi esposo tuvo comunicación con ella en la tarde y después su celular mandaba a buzón, lo mismo ocurrió al día siguiente y hasta el martes (16) a las 7:00 de la mañana Diego Zain contestó el celular de mi hija diciendo que estaban bien y que ya iban para Aguascalientes".

La madre señaló que fue mentira lo dicho por Diego, pues él llegó solo, a las 12:50 horas, arguyendo desde el lunes se había perdido su hija. Indicó que el muchacho los estuvo desviando, llevándolos a otros ranchitos, y a una casa de Bajío Los Vázquez, Las Jaboneras, en donde encontraron tirada la ropa de Alexa.

Compartió que la última vez que personas de la zona vieron a su hija, fue el lunes cuando “llegó desnuda a un domicilio diciendo que él la estaba vendiendo y habían abusado de ella”.

Ficha de búsqueda de Judith Alexandra en Aguascalientes (19/10/2025). Foto: Especial

Enfatizó que en ese lugar se pidió ayuda a la comisaría de Las Jaboneras y de ese lugar hablaron a la comisaría de Calvillito, por lo que la patrulla llegó tres horas después y su hija ya no estaba, “había corrido”.

La madre pidió que si alguien tiene información que la proporcione. “No vamos a dejar de buscarla”.

La mamá comentó que Alexa era violentada por su novio. “Fueron muchas cosas de violencia que vivió con él y ahora estamos en espera de que las autoridades hagan su trabajo, nos ayuden, y la encontremos lo antes posible”.

Ella ha caminado por predios peligrosos, entre norias y milpas, con la esperanza de encontrarla.

La presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género, Mariana Ávila, aseveró que la fiscalía no aplicó los protocolos en el caso de Alexa e incurrió en una serie de violaciones en materia de Derechos Humanos; incluso, se incurrió en diversas omisiones en la investigación. “Esto es muy grave”.

Afirmó que todos los días se recorren los caminos en los límites con Jalisco, preguntando dónde está Alexa.

Realizan operativo de búsqueda en Jalisco

Este domingo, el fiscal del estado, Manuel Alonso García, informó que en atención a los protocolos establecidos y con el firme compromiso de localizarla con vida, se han implementado diversas acciones en coordinación con autoridades del estado de Jalisco.

Dijo que derivado de los trabajos de investigación realizados por la Unidad Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas, así como la información proporcionada por la familia, se estableció la necesidad de ampliar el operativo hacia el municipio de Lagos de Moreno, en donde se llevaron a cabo acciones conjuntas.

Personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) realizó recorridos terrestres estratégicos y sobrevuelo con drones de búsqueda, con el propósito de cubrir una mayor extensión territorial y verificar puntos de interés derivados de la información recabada.

En un comunicado, la fiscalía estatal señaló que en los trabajos participaron representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y familiares de Alexa, quienes acompañaron las diligencias realizadas en diversos puntos del municipio jalisciense.

Funcionarios de la Unidad Regional de Lagos de Moreno apoyaron con la pega de boletines de búsqueda, la verificación de reportes ciudadanos y la exploración en comunidades rurales señaladas como posibles zonas de interés.

