Aguascalientes, Ags.- Un hombre que tiró 74 mil pesos en la calle logró recuperarlos este miércoles, luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal del estado identificaron a la persona que los encontró y tuvo que devolverlos.

Este 14 de octubre de 2025, un pequeño empresario caminaba por el cruce de las calles 28 de Agosto y Héroe de Nacozari, en la colonia Gremial, con varios objetos en las manos, entre ellos una mochila con dinero en efectivo, que se cayó en ese punto, y sin percatarse, siguió su camino.

Al llegar a su domicilio, se dio cuenta de que le faltaba un maletín, por lo que regresó a la zona por la que había transitado en busca del recurso que tenía destinado para comprar materiales para su taller de reparación.

Ante ello, se dirigió a la Fiscalía General del Estado a denunciar el hecho, por lo que el Ministerio Público inició una Carpeta de Investigación y giró oficios a la Agencia de Investigación Criminal y al C5i para recuperar los videos de las cámaras de vigilancia del sector.

Los elementos de la AIC analizaron el contenido de las grabaciones en las que observaron y describieron los momentos en los que al afectado se le cae la bolsa con el efectivo y otro hombre lo encuentra y se lo lleva.

Con apoyo de la tecnología del C5i siguieron la pista a la persona que encontró los 74 mil pesos hasta obtener su identidad y domicilio.

En consecuencia, los policías investigadores se trasladaron a la casa del hombre implicado, a quien le explicaron la situación, le hicieron saber que el dinero que recogió de la vía pública tiene propietario, que buscaba recuperarlo y que pare ello se integra una Carpeta de Investigación.

Una vez que tiene claridad de la procedencia, de manera voluntaria, accedió a devolver la mochila con su contenido íntegro.

La Fiscalía General del Estado llamó al denunciante para notificarle el resultado de la indagatoria y esta mañana se le entregó su dinero.

