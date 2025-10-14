Aguascalientes, Aguascalientes.- La empresa Yokohama Industries Americas de México invertirá 464 millones de pesos en la expansión de líneas de producción y en el área de almacén, informaron sus directivos a la gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN), cuando se puso en marcha el nuevo proyecto.

Esta firma se dedica a la fabricación de partes automotrices y esta nueva construcción "nos permitirá alcanzar un mayor crecimiento y expandir nuestro negocio", afirmó Takayuki Hamaya, presidente de la división Yokohama Rubber.

Además dijo que "México sigue siendo un país estable y seguro para la inversión" y agradeció al Gobierno del Estado y a la comunidad de Aguascalientes por el apoyo recibido. "Hemos visto cómo creció el número de empleados para producir lo necesario y cumplir con el ensamble de empresas socias, como Nissan; es un compromiso con nuestro trabajo", aseveró.

Lee también Aguascalientes se posiciona en quinto lugar nacional con mayor incremento anual en generación de empleos formales

Y la gobernadora Jiménez Esquivel especificó: "Estamos seguros de que esta ampliación de Yokohama es uno de los muchos proyectos de inversión japonesa que continuarán llegando a nuestro estado. La inversión se afianza donde hay certeza, y por eso en Aguascalientes las inversiones se atraen, se cuidan y se arraigan; las protegemos con paz, seguridad, certidumbre jurídica, un sólido estado de derecho y, sobre todo, con el talento de nuestra gente”.

Asimismo en su mensaje mencionó que durante el segundo trimestre del 2025, Aguascalientes fue el estado que recibió el mayor monto de inversión extranjera proveniente de Japón, la cual, de 1999 a junio del presente año, supera los 8 mil millones de dólares con la instalación de 138 empresas provenientes del país del llamado "Sol Naciente".

En su momento, también habló Esaú Garza de la Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) del estado, quien destacó que Aguascalientes es un estado visionario que trabaja de la mano con el crecimiento y el desarrollo económico de las empresas.

Lee también Tere Jiménez presenta su Tercer Informe de Gobierno; gobernadora de Aguascalientes destaca programas dirigidos a las infancias

“Hace diez años me tocó participar en la inauguración de esta planta, que fue una de las primeras en este parque, y hoy me da gusto ser parte del crecimiento que ha tenido la empresa Yokohama. Cuenten con el apoyo del Gobierno del Estado para alcanzar sus metas y continuar creciendo en conjunto”, enfatizó.

A su vez, Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo, reconoció el trabajo de la gobernadora a favor del sector empresarial, así como las gestiones que realiza en el extranjero en beneficio del estado.

“Aquí el objetivo es claro: seguir trabajando para llevar a nuestra tierra al siguiente nivel. Somos un municipio fértil que, gracias a nuestra ubicación privilegiada, se ha convertido en un polo de inversión y en un atractivo para la industria a nivel estatal, nacional e internacional”, señaló la alcaldesa.

El evento se realizó en el Parque Industrial San Francisco IV, donde estuvieron presentes Yasuhiko Tajima, presidente de Yokohama Industries Americas; Brian Franklin, vicepresidente de Administración y Desarrollo de Negocios de Yokohama Industries Americas; Humberto Bernal, gerente de planta Yokohama Industries Americas en Aguascalientes; Takero Aoyama, cónsul general de Japón en León, Guanajuato.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv