Con 2 mil 203 nuevos puestos de trabajo en septiembre pasado, Aguascalientes se posiciona como un referente nacional en la generación de empleos formales, informó la gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN).

Dijo que las nuevas fuentes de empleo colocan al estado en el quinto lugar nacional con mayor incremento anual y son resultado del esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector empresarial, que aquí encuentra certeza y confianza para invertir y crecer.

Cuando conoció los últimos registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mandataria aguascalentense expresó la importancia de contar con un empleo digno y de generar las condiciones para que las familias de Aguascalientes vivan mejor.

“Trabajamos para que cada persona tenga la oportunidad de un trabajo que le brinde estabilidad y un mejor futuro. Estos resultados son fruto del esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector empresarial, que encuentra en nuestro estado un entorno de certeza y confianza para invertir y crecer”, aseveró.

Lee también Exportaciones de Aguascalientes alcanzan superan los 6 mil mdd en el primer semestre de 2025

A su vez, Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), explicó que al noveno mes del año, la entidad acumula un total de 366 mil 636 trabajadores asegurados, lo que representa un crecimiento anual del 1.7 por ciento, superior al promedio del país, que se ubicó en 0.4 por ciento.

Aguascalientes logró posicionarse en el quinto lugar nacional entre los estados con mayor incremento anual de trabajadores asegurados, al sumar 6 mil 751 nuevos empleos de enero a septiembre de 2025, y un total de 22 mil 487 en lo que va de la presente administración estatal.