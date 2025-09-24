Aguascalientes, Ags.- La gobernadora Tere Jiménez Esquivel presentó su Tercer Informe de Gobierno, en el que destacó programas y acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de garantizarles acceso a educación, salud, deporte, cultura y un entorno seguro para su desarrollo.

Durante el evento realizado en la Mini Ciudad del Parque Rodolfo Landeros Gallegos, Jiménez subrayó que es la primera vez que un gobierno estatal organiza un encuentro de este tipo, donde dialogó directamente con la niñez y adolescencia.

“Todo lo que hacemos en Aguascalientes es para que ustedes sean felices. Queremos que tengan escuelas bonitas, doctores que los atiendan, policías que los cuiden, deporte, arte y naturaleza para disfrutar”, afirmó la mandataria panista.

Logros en educación y apoyo social en Aguascalientes

La gobernadora destacó la entrega de uniformes, útiles, zapatos, tenis y mochilas a más de 230 mil estudiantes de nivel básico, además de becas y computadoras. También resaltó las obras de infraestructura educativa en preescolares, primarias, secundarias y universidades, así como el programa PROARTE, que acercó el arte a estudiantes de los 11 municipios.

En materia de justicia, anunció la construcción del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, con personal especializado para la defensa de sus derechos.

Seguro Popular Aguascalientes

Con el Seguro Popular Aguascalientes, todas las niñas, niños y adolescentes cuentan con atención médica gratuita y de calidad. Asimismo, se lanzó la marca local “Alileche”, con precios preferenciales para fomentar una mejor nutrición.

Aguascalientes refuerza vigilancia

Jiménez aseguró que Aguascalientes es uno de los estados más seguros del país. Destacó la labor de la Policía Rosa, enfocada en la protección de infancias, además de más patrullas, tecnología y un grupo de 26 perros policías que refuerzan la vigilancia.

Copa Aguascalientes

Con la Copa Aguascalientes, considerada el torneo deportivo más grande del país, participaron más de 45 mil deportistas en 40 disciplinas con uniformes e inscripciones gratuitas.

En el ámbito ambiental, se plantaron más de 300 mil árboles y se intensificaron las acciones de protección animal.

La gobernadora cerró su discurso pidiendo a niñas, niños y adolescentes que nunca dejen de soñar:

“Recuerden que en Aguascalientes los sueños se cumplen. Cada risa, cada dibujo y cada juego nos inspira a seguir trabajando por ustedes”, expresó.

