Más Información

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

Ocuituco, Mor.- La gobernadora dio a conocer los avances y próximas intervenciones en 88 kilómetros estratégicos de las cinco , que conectan a diez municipios de Los Altos y el oriente de la entidad.

Las acciones, dijo la gobernadora, forman parte del Circuito Tierra y Libertad y se ejecutan a través de la Secretaría de Infraestructura estatal, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México.

“Estas son carreteras que no se habían atendido desde hace muchos años. Quiero que sepan que estamos atentos y que nuestra intención es avanzar lo más posible, porque queremos que esta región cuente con caminos en mejores condiciones”, expresó la titular del Poder Ejecutivo ante las y los habitantes de Ocuituco.

Lee también

El secretario de Infraestructura, Adolfo Barragán Cena, informó que se aplica una inversión superior a 147 millones de pesos, con un avance físico del 47 por ciento y una meta de intervención equivalente al 60 por ciento de la red total; detalló que estas acciones benefician de manera directa a 187 mil 767 habitantes y han generado 386 empleos.

Las labores incluyen bacheo superficial y profundo, renivelación, colocación de sobrecarpetas de concreto asfáltico, limpieza de cunetas, desyerbe, señalamientos, trabajos indispensables para garantizar y transitables ante cualquier eventualidad volcánica.

Avanzan trabajos de conservación en rutas de evacuación del Popocatépetl en Morelos (08/12/2025). Foto: Especial
Avanzan trabajos de conservación en rutas de evacuación del Popocatépetl en Morelos (08/12/2025). Foto: Especial

Lee también

En la Ruta de Evacuación número dos se ha intervenido el 70 por ciento del tramo Metepec–Tetela del Volcán y continúa la tercera etapa del corredor Yecapixtla–Ocuituco, lo que convierte a esta vía en la de mayor progreso. De forma paralela, la SICT mhttps://www.eluniversal.com.mx/nacion/cae-cali-integrante-de-los-cromo-y-generador-de-violencia-en-oaxaca-aseguran-equipo-tactico-y-metanfetamina/antienen obras activas en las rutas uno, tres, cuatro y cinco.

Por su parte, el presidente municipal de Ocuituco, René Jacobo Ortuño, señaló que este avance representa un hecho relevante para la región, al destacar que estas carreteras no habían recibido mantenimiento durante varios años, y reconoció la gestión realizada por la gobernadora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]