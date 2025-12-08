Mérida, Yucatán.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron en Mérida a un individuo que portaba drogas naturales y sintéticas y quien es señalado, como generador de violencia en el estado de Quintana Roo.

Se trata de Jacobo “N”, buscado en el vecino estado por delitos de narcomenudeo y delincuencia organizada, como miembro de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este sujeto, catalogado como objetivo prioritario de las autoridades quintanarroenses por ser generador de violencia, tiene abiertas varias carpetas de investigación en su contra.

Lee también Enfrentamiento durante cateo en Tuxtla deja 12 detenidos; Ejército y GN aseguran armas y vehículos

Su localización y captura en Yucatán derivó de una denuncia ciudadana anónima por actividades sospechosas en un predio del municipio de Dzilam González.

Los reportes señalan que a ese domicilio llegaban hombres aparentemente armados en autos de lujo.

Con base en ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron labores de vigilancia, investigación e inteligencia que dieron como resultado la probable participación de Jacobo “N” en actividades delictivas y su situación legal en Quintana Roo.

Lee también Abandonan hielera con restos humanos en fraccionamiento de Culiacán; suman nueve casos similares en tres meses

Anoche, el individuo fue detenido en Mérida debido a que en una mochila tipo escolar portaba cannabis y cristal.

Fue puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias de ley que correspondan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov