El gobernador Rubén Rocha Moya inauguró este lunes el Centro Estatal de Radioterapia, una unidad equipada con tecnología de última generación para atender a pacientes con cáncer y reducir de manera significativa los tiempos de espera en tratamientos oncológicos en Sinaloa.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó que el nuevo centro cuenta con el segundo acelerador lineal adquirido durante su administración, con lo que el estado suma tres equipos de este tipo, convirtiéndose en la única entidad del noroeste del país con esta capacidad tecnológica.

“Vamos a seguir creciendo en atención a la población en salud. Eso nos va a permitir tener espacios más amplios para que los talentos médicos y profesionales se desarrollen muy bien”, señaló Rocha Moya.

El Centro Estatal de Radioterapia será accesible para pacientes del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, instituciones privadas, así como usuarios provenientes de otras entidades. Durante el evento, el gobernador felicitó a uno de los pacientes, Alejandro, quien concluyó ese día su última sesión de radioterapia.

El mandatario también anunció que, como parte del fortalecimiento del sistema de salud estatal, en 2026 se habilitará el antiguo Hospital General como una unidad de especialidades en ortopedia y neurocirugía. Además, se prevé iniciar la construcción de una clínica del IMSS en Guamúchil y de un nuevo hospital del IMSS en Culiacán, con capacidad para 216 camas.

El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, reconoció la visión humanista del gobernador y aseguró que el nuevo centro cuenta con equipamiento de vanguardia y personal especializado. Dijo que este esfuerzo garantiza una atención más digna y eficaz para los pacientes oncológicos.

“En este centro ofreceremos tratamientos, acompañamiento y la certeza de que en Sinaloa la salud es una prioridad”, afirmó el funcionario, quien también dirige los Servicios de Salud de Sinaloa.

González Galindo detalló que la capacidad de atención anual pasará de 31 mil a 50 mil pacientes, lo que calificó como un “paso histórico” en la lucha contra el cáncer. La inversión total ascendió a 40.9 millones de pesos, de los cuales 8.7 millones correspondieron a obra y 32.2 millones al equipamiento.

Entre los padecimientos que podrán tratarse con mayor precisión se encuentran cáncer de mama, próstata, cérvico-uterino, pulmón, cerebral, recto y piel.

El director del nuevo centro, Julio César Álvarez Ibarra, subrayó que la construcción del espacio refleja el compromiso del gobierno estatal con los pacientes oncológicos.

“Este centro permitirá atender con calidad, calidez y dignidad a todos los pacientes. Haremos alianzas con IMSS, ISSSTE, Hospital Civil y otras instituciones para reducir los tiempos de espera”, indicó.

Con esta inauguración, el gobierno estatal afirma consolidar una infraestructura sin precedentes para enfrentar uno de los mayores retos en materia de salud en la entidad.

