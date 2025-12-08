En fecha reciente, la Gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en compañía de Elías Humberto Pérez Mendoza, Presidente Municipal de Ciudad Cuauhtémoc, presidieron la inauguración oficial del Centro de Convenciones “Tres Culturas”. Este moderno recinto representa un elemento clave para el fortalecimiento social, económico y turístico de la zona.

Durante la ceremonia, la Gobernadora Maru Campos y el Presidente Municipal Beto Pérez, subrayaron la relevancia de invertir en infraestructura que beneficie a la ciudadanía y propicie el crecimiento económico. Acompañados de representantes empresariales, integrantes de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales, el titular del municipio celebró la conclusión de este proyecto, el cual recibió respaldo total del Gobierno del Estado. Asimismo, el Presidente Municipal expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por los asistentes, y, señaló que el Centro de Convenciones alojará exposiciones, conferencias, ferias y eventos de carácter nacional e internacional, generando nuevas oportunidades para el sector empresarial y turístico local.

Foto: Cortesía Ah Chihuahua

Un recinto para el diálogo y el progreso

Inmediatamente después de la inauguración del recinto, iniciaron los trabajos de la Expo Industrial de CANACINTRA 2025. La apertura del Centro de Convenciones “Tres Culturas” constituye un acontecimiento significativo para Ciudad Cuauhtémoc, ya que en cuanto termine la 3era Edición del Día de la Manufactura Expo Industrial CANACINTRA 2025, sigue el Congreso de Manzaneros y enseguida, se tiene reservado para la agrupación religiosa Testigos de Jehová.

Foto: Cortesía Ah Chihuahua

Ciudad Cuauhtémoc es la tercera economía del estado solo después de Ciudad Juárez, y Chihuahua Capital, la inversión para la construcción del recinto fue de 140 millones de pesos, logrando terminar la obra en un lapso de 2 años. Este recinto está creando 20 empleos directos y 100 indirectos. En los estudios de factibilidad, se menciona que será altamente demandado por ser la puerta de entrada a la Sierra Tarahumara y por contar con una estación del Ferrocarril Chepe, y una numerosa población menonita con más de un siglo de permanencia que desarrolló el Corredor Industrial más largo de América Latina donde se concentra la industria metalmecánica pesada y fina a lo largo de 35 kilómetros.

La industria relacionada con la producción de manzana es la más importante de México, y Ciudad Cuauhtémoc representa el 85% de la producción nacional con 664 mil toneladas. Esta ciudad media se ha distinguido por ser uno de los principales escenarios para el desarrollo de actividades culturales, empresariales, educativas y sociales, promoviendo así la identidad y convergencia de las 3 comunidades: mestiza, menonita y tarahumara.

Impacto en la comunidad

El Centro de Convenciones “Tres Culturas” cuenta con tecnología avanzada, salones multifuncionales y áreas de servicio diseñadas para atender diversos públicos. Se prevé que su operación potenciará la economía regional, favorecerá el intercambio cultural y fortalecerá el tejido social en Ciudad Cuauhtémoc y municipios circunvecinos.

Foto: Cortesía Ah Chihuahua

Perspectivas futuras

Con la inauguración de este recinto, el Estado de Chihuahua reafirma su compromiso con el desarrollo integral de sus municipios, promoviendo la cooperación y el respeto entre sus comunidades. El Centro de Convenciones “Tres Culturas” se proyecta como símbolo de unidad y progreso, reflejando el espíritu emprendedor y multicultural que caracteriza a la región.