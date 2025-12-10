La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que continúan esta mañana las reuniones entre equipos de los gobiernos de México y Estados Unidos, las cuales iniciaron el día de ayer, para buscar un acuerdo, tras el amago de Donald Trump de imponer aranceles de 5% por el incumplimiento de la entrega de agua de México a EU con base del Tratado de Aguas de 1944.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal detalló que ambos países hicieron propuestas y contrapropuestas, las cuales son analizadas.

La Mandataria federal reiteró su confianza en que se llegue a un acuerdo que beneficie a ambos países, reconociendo, señaló, la cantidad de agua que existen y las necesidades de cada una de las naciones.

Lee también Trump amaga con arancel del 5% a México si incumple con Tratado de Aguas; “está perjudicando a nuestros cultivos", acusa

"Siguen reunidos. Se reunieron ayer, se hizo una propuesta. Repito el Tratado, es muy claro en decir que si hubo cinco años de sequía, pues tiene que reponerse lo que nos entregó en los siguientes cinco años. Entonces nosotros estamos en el marco del Tratado de 1944, y pues se está buscando sin afectar ni a los agricultores ni sobre todo el consumo humano de agua, pues poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el Tratado.

"Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde. Después enviaron el gobierno de México hizo otra propuesta, enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión y como lo dije ayer, yo espero que lleguemos a un acuerdo que beneficie ambos países reconociendo, pues la cantidad de agua que existen y lo que necesitamos cada uno de los países".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que todos los gobernadores de los estados fronterizos – Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, están trabajando de forma conjunta ante esta situación.

Lee también Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

"Están trabajando todos los gobernadores de la frontera, particularmente los del lado este, Tamaulipas, Nuevo León, aunque Nuevo León no tiene tanto las presas internacionales, Coahuila, Chihuahua, en este proceso. Estamos trabajando conjuntamente para que no haya, pues alguna diferencia, y que se entienda, pues la situación que esto representa".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr