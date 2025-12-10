Más Información

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

Luego de ser incluida entre las por el , la presidenta de México, , agradeció el reconocimiento, pero subrayó que el verdadero mérito es de las artesanas y costureras mexicanas que confeccionan las prendas que utiliza en actos oficiales, incluidos los vestidos que llevó durante el Sorteo del Mundial 2026.

Sheinbaum explicó que gran parte de su vestuario proviene del talento de mujeres que trabajan con .

“Me regalan muchísimos huipiles bordados cuando salimos a territorio, y hay una costurera de San Pedro Mártir —a quien envió saludos— que desde hace tiempo me ayuda a hacerme vestidos”, relató.

Lee también

Añadió que otra costurera de Tlaxcala confeccionó el traje que usó en la ceremonia del 15 de septiembre, mientras que Telma, integrante del equipo de Presidencia, la apoya en la selección de huipiles y bordados.

La presidenta Claudia Sheinbaum previo al Grito de Independencia. Foto: Tomada del FB de Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum previo al Grito de Independencia. Foto: Tomada del FB de Claudia Sheinbaum

La mandataria remarcó que sus atuendos : “No es ninguna marca de estas carísimas, compramos las telas y a veces nos sentamos a diseñar el vestido”.

También sostuvo que siente orgullo al vestir prendas elaboradas por mujeres que trabajan con telar de cintura, a quienes consideró “orgullo de la nación”.

Lee también

Sheinbaum recordó que por muchos años usar huipil fue socialmente menospreciado, mientras que portar marcas extranjeras era visto como sinónimo de prestigio.

"Eso ha cambiado”, aseguró, al destacar que cada prenda artesanal “contiene tradición, historia y legado”.

Sobre el vestido que llevó al , detalló que fue confeccionado por una costurera y que los bordados eran tehuanos, una de las expresiones textiles más reconocidas del país.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saluda a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. Foto: AP
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saluda a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. Foto: AP

Lee también

Agradeció los comentarios positivos que recibió, pero insistió en que las verdaderas protagonistas son las : “Ellas son quienes dan belleza, identidad y creatividad a México”.

Finalmente, adelantó que su gobierno trabaja para abrir más mercados nacionales y extranjeros a las mujeres artesanas, con el fin de que su trabajo tenga mayor alcance y mejores ingresos.

"Muy orgullosa de las mujeres indígenas de México”, concluyó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]