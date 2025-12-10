Luego de ser incluida entre las 67 personas más elegantes del mundo en 2025 por el New York Times, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció el reconocimiento, pero subrayó que el verdadero mérito es de las artesanas y costureras mexicanas que confeccionan las prendas que utiliza en actos oficiales, incluidos los vestidos que llevó durante el Sorteo del Mundial 2026.

Sheinbaum explicó que gran parte de su vestuario proviene del talento de mujeres que trabajan con técnicas tradicionales.

“Me regalan muchísimos huipiles bordados cuando salimos a territorio, y hay una costurera de San Pedro Mártir —a quien envió saludos— que desde hace tiempo me ayuda a hacerme vestidos”, relató.

Añadió que otra costurera de Tlaxcala confeccionó el traje que usó en la ceremonia del 15 de septiembre, mientras que Telma, integrante del equipo de Presidencia, la apoya en la selección de huipiles y bordados.

La presidenta Claudia Sheinbaum previo al Grito de Independencia. Foto: Tomada del FB de Claudia Sheinbaum

La mandataria remarcó que sus atuendos no pertenecen a marcas de lujo: “No es ninguna marca de estas carísimas, compramos las telas y a veces nos sentamos a diseñar el vestido”.

También sostuvo que siente orgullo al vestir prendas elaboradas por mujeres que trabajan con telar de cintura, a quienes consideró “orgullo de la nación”.

Sheinbaum recordó que por muchos años usar huipil fue socialmente menospreciado, mientras que portar marcas extranjeras era visto como sinónimo de prestigio.

"Eso ha cambiado”, aseguró, al destacar que cada prenda artesanal “contiene tradición, historia y legado”.

Sobre el vestido que llevó al Sorteo Mundialista, detalló que fue confeccionado por una costurera y que los bordados eran tehuanos, una de las expresiones textiles más reconocidas del país.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saluda a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. Foto: AP

Agradeció los comentarios positivos que recibió, pero insistió en que las verdaderas protagonistas son las artesanas indígenas: “Ellas son quienes dan belleza, identidad y creatividad a México”.

Finalmente, adelantó que su gobierno trabaja para abrir más mercados nacionales y extranjeros a las mujeres artesanas, con el fin de que su trabajo tenga mayor alcance y mejores ingresos.

"Muy orgullosa de las mujeres indígenas de México”, concluyó.

