Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que ya concluyó la entrega de los apoyos para las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones de octubre en Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla e Hidalgo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 10 de diciembre en Palacio Nacional, Montiel Reyes indicó que falta la entrega de enseres domésticos, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Puntualizó que se censaron 104 mil 417 viviendas y se entregó un primer apoyo de 20 mil pesos, y un segundo apoyo que va de los 15 mil a los 70 mil pesos para la reconstrucción de la vivienda.

También se entregaron de 20 a 50 mil pesos de apoyo de locales y 50 mil pesos para apoyo en la afectación de cultivo y ganado.

“Ya hemos concluido la etapa de entrega de los apoyos”, dijo al destacar el registro al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para limpiar calles, levantar escombro, rehabilitación y reconstrucción.

Sheinbaum señaló que a algunas personas se les dio el dinero para los enseres en efectivo, sobre todo a quienes tenían menores daños en la vivienda: “Y a las personas que perdieron todo, pues ahí es uno de los que les vamos a entregar los enseres, entonces se les dieron 70 mil pesos para que pudieran arreglar en una parte de la vivienda.

“Entonces, estamos esperando esa parte para poder entregar nuevamente los enseres, y a las personas que van a tener que reubicarse, que también va a haber el apoyo para la construcción de nuevas viviendas, pues ahí entonces ya llegarán las viviendas con los enseres”. Dijo que cerca de 20 mil perdieron su hogar.

