Más Información

Cacerolita de mar, en riesgo; un fósil viviente muere como carnada

Cacerolita de mar, en riesgo; un fósil viviente muere como carnada

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Dictan prisión preventiva al líder de "Los Cabrera", conocido como "El Limones"; es acusado de portación de armas y narcotráfico

Dictan prisión preventiva al líder de "Los Cabrera", conocido como "El Limones"; es acusado de portación de armas y narcotráfico

Este domingo 14 de diciembre la Ciudad de México se prepara para recibir de nueva cuenta la movilización de la , una marcha encabezada por jóvenes que partirán desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.

Esta es la tercera ocasión en que se organiza una marcha encabezada por los jóvenes quienes piden que haya paz y mayor .

11:56.- Manifestantes realizan un posicionamiento a la altura de Bucareli; continuarán su trayecto hacia el Zócalo capitalino.

11:20.- Alrededor de 300 manifestantes parten del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México; exigen paz y cese a la violencia.

11:14.- Manifestantes del movimiento Generación Z se concentran en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo capitalino.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]