Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Este domingo 14 de diciembre la Ciudad de México se prepara para recibir de nueva cuenta la movilización de la Generación Z, una marcha encabezada por jóvenes que partirán desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.

Esta es la tercera ocasión en que se organiza una marcha encabezada por los jóvenes quienes piden que haya paz y mayor seguridad.

11:56.- Manifestantes realizan un posicionamiento a la altura de Bucareli; continuarán su trayecto hacia el Zócalo capitalino.

11:20.- Alrededor de 300 manifestantes parten del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México; exigen paz y cese a la violencia.

Alrededor de 300 personas son las que partieron del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino en nueva movilización de la "Generación Z"

11:14.- Manifestantes del movimiento Generación Z se concentran en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo capitalino.

