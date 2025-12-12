En su primer evento público tras ser designada por el Senado de la República como titular de la fiscalía general de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos afirmó que el organismo de procuración de justicia tendrá plena autonomía y que ya inició la elaboración de un plan estratégico para enfrentar la magnitud de los desafíos que representan las organizaciones criminales en el país.

En el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrado este jueves en Palacio Nacional, Godoy Ramos recordó que recientemente asumió el cargo ante el Senado y que este compromiso surge acompañado del respaldo de víctimas y organizaciones civiles.

“Hace unos días, ante el Senado de la República, asumí el alto honor de dirigir la institución responsable de la procuración de justicia federal en nuestro país, impulsada también por ciudadanos, víctimas y organizaciones que apuestan por la vía institucional para alcanzar la paz y la justicia”.

La fiscal señaló que la autonomía de la FGR será un principio rector de su gestión.

“Estoy convencida de que la autonomía de la fiscalía debe honrarse y garantizarse, pero con visión de Estado, con trabajo eficiente y con resultados”, sostuvo durante su intervención.

Destacó que, desde el primer día de su administración, comenzó el diseño de un plan de trabajo para fortalecer la actuación de la Fiscalía General de la República.

“Desde el primer momento hemos puesto manos a la obra: iniciamos ya trabajos para la elaboración de un plan estratégico de procuración de justicia que estará terminado y presentado en breve, como lo marca la ley”, anunció Godoy Ramos.

Explicó que este esfuerzo responde a la complejidad del crimen organizado y a la diversificación de sus actividades.

Mientras se concreta el plan estratégico, la fiscal informó que se instrumentó un plan emergente de acciones inmediatas: la fiscalía reforzará su coordinación con el gabinete federal de seguridad y se fortalecerán las fiscalías federales en los estados, para garantizar presencia y capacidad operativa.