En medio de los bloqueos de productores y transportistas en distintas regiones del país, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) llamó a resolver la crisis del sector mediante diálogo, certidumbre comercial y libre comercio. Asimismo, descartó que el aislamiento comercial o los esquemas de precios oficiales sean una vía para atender los problemas del campo.

En un comunicado, el CNA reconoció que pequeños, medianos y grandes productores enfrentan una situación compleja, pero advirtió que las soluciones no pasan por cerrar mercados ni distorsionar precios, ya que ello encarece los alimentos y afecta a consumidores y cadenas productivas.

El organismo subrayó la necesidad de preservar y fortalecer el T-MEC, al considerarlo un instrumento estratégico para la certidumbre comercial, la integración regional del sector agroalimentario, la generación de empleos y el acceso a financiamiento. Afirmó que el tratado no es el origen de los problemas de rentabilidad del sector en México.

Lee también Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum

De acuerdo con el CNA, las dificultades actuales responden a desventajas estructurales frente a otros países, como asimetrías en subsidios, limitado acceso a financiamiento, tecnología y mecanismos de gestión de riesgos, condiciones que se han visto agravadas por la volatilidad internacional y el cambio climático.

Como parte de las propuestas planteadas al gobierno federal, el Consejo propuso avanzar hacia un Sistema Nacional de Ordenamiento y Comercialización Agropecuaria, sustentado en tres ejes. El primero es impulsar la agricultura por contrato, acompañada de financiamiento competitivo, seguros y coberturas cambiarias desde la siembra.

El segundo eje plantea instrumentos diferenciados para pequeños, medianos y grandes productores, bajo esquemas escalonados y progresivos que reconozcan la diversidad del campo mexicano y, el tercero, propone apoyos directos y focalizados a la comercialización, activados solo cuando el mercado no cubra los costos de producción ni una rentabilidad mínima.

Lee también Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra", reclutador del CJNG en Rancho Izaguirre

El CNA reconoció la disposición al diálogo del Gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, pero reiteró que las demandas de los agricultores son legítimas, así, llamó a atenderlas en las mesas de diálogo abiertas, con una visión de largo plazo, certidumbre jurídica y corresponsabilidad para fortalecer al campo y garantizar la soberanía alimentaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr