Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

La mañanera de Sheinbaum, 16 de diciembre, sigue la transmisión en vivo

Taibo y amigos, los superpoderosos tras colección de FCE

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Consejo de Warner Bros rechaza contraoferta de Paramount; unión con Netflix "ofrecerá más opciones" a los consumidores, dice

Aduanas descabeza dirección en Aduanas; investigaba huachicol

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

Moscú.- expresó este miércoles su honda preocupación por las declaraciones "beligerantes" de Estados Unidos sobre Venezuela, y acusó a los líderes europeos de "guardar silencio" ante el anuncio de "bloqueo naval" estadounidense contra el país latinoamericano.

"Estamos profundamente preocupados por las acciones de la Armada de los Estados Unidos. Las declaraciones generalmente beligerantes del Pentágono sugieren que, además de las acciones ilegales de hundir buques civiles sin juicio previo en el Caribe, también están planeando una operación terrestre", dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en rueda de prensa conjunta con su homólogo iraní, Abás Araqchí.

Según el diplomático ruso, las acciones de Washington en el Caribe "las desaprueban prácticamente todos los países, salvo los europeos".

El comportamiento de estos últimos, según Lavrov, está relacionado con su deseo de "guardar el silencio" para conseguir su objetivo principal, que consiste en "persuadir a la administración de Donald Trump para que siga la vía europea en el asunto ucraniano".

Este martes, el presidente Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a EU.

Trump anunció de esta forma el "bloqueo total" contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

Moscú ha negado hasta ahora las informaciones de que Caracas haya solicitado oficialmente ayuda militar a Rusia ante la escalada de las tensiones con Estados Unidos, sean misiles, aviones o baterías antiaéreas.

El Ministerio de Exteriores ruso se ha limitado a defender la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, mientras que el Kremlin ha pedido a Washington no desestabilizar la situación en la región del Caribe.

Además, ambas cámaras del Parlamento ruso han instado a la comunidad internacional a condenar en una declaración las "acciones agresivas" de EU hacia Caracas.

