Cae Jesús Gabriel Pérez, implicado en desvío millonario a empresas del esposo de Inés Gómez Mont; es acusado junto con García Luna

Sheinbaum promete más seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango; restituye 3 mil hectáreas de tierra a pueblos indígenas

EU pide a inmigrantes en el país que se "vayan a casa"; "es lo más humano que puede hacer": Homan

Reportan un tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island; Trump: el sospechoso está en custodia

“Queremos que sea mínima”, dice Secretario de Seguridad capitalina sobre presencia de policías en Marcha de la Generación Z de este domingo

La FIFA recibe 5 millones de solicitudes de boletos para el Mundial 2026 en apenas 24 horas

Exgobernador César Duarte comparece en el Altiplano; jueza decidirá vinculación a proceso por lavado de dinero

El chino Zhenli Ye Gon obtiene amparo para saber la fecha exacta de su captura en EU; empresario sigue en el Altiplano

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

Matan a balazos al Director Jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca; fue asesinado durante un operativo alcoholímetro

Costo del Metro se mantendrá en 5 pesos en 2026, asegura Clara Brugada

A mitad de la sesión del para la proyección de documentales sobre , Ievgeniia Razumkova, traductora del ucraniano al inglés de Roman Oleksiv, rompió en llanto mientras traducía el testimonio del menor.

Roman tiene 11 años, nació en Lviv y resultó herido durante un ataque con misiles rusos en Vinnytsia el 14 de julio de 2022.

La intérprete comenzó a llorar cuando Roman contó cómo él y su madre quedaron atrapados en el ataque. “Esta fue la última vez que vi a mi mamá y pude despedirme de ella”, expresó.

Lee también

Roman, niño de 11 años de Lviv que sobrevivió a un ataque con misiles rusos. Foto: Captura de pantalla
Roman, niño de 11 años de Lviv que sobrevivió a un ataque con misiles rusos. Foto: Captura de pantalla

Ievgeniia no pudo continuar con la traducción ni articular palabras debido a la emoción por un momento y se disculpó por su reacción. Otros funcionarios le ayudaron para terminar de narrar el testimonio.

Roman Oleksiv sufrió quemaduras graves en el 45% de su cuerpo que lo sometieron a coma durante más de 100 días y 36 operaciones quirúrgicas que demandaron una larga rehabilitación.

El bombardeo a esta región ubicada en el centro del país acabó con la vida de 24 personas. Entre ellas, la madre de Oleksiv, quien la encontró aplastada bajo los escombros.

Parlamento Europeo durante la proyección de documentales sobre niños ucranianos. Foto: Captura de pantalla
Parlamento Europeo durante la proyección de documentales sobre niños ucranianos. Foto: Captura de pantalla
