A mitad de la sesión del Parlamento Europeo para la proyección de documentales sobre niños ucranianos, Ievgeniia Razumkova, traductora del ucraniano al inglés de Roman Oleksiv, rompió en llanto mientras traducía el testimonio del menor.

Roman tiene 11 años, nació en Lviv y resultó herido durante un ataque con misiles rusos contra un hospital en Vinnytsia el 14 de julio de 2022.

La intérprete comenzó a llorar cuando Roman contó cómo él y su madre quedaron atrapados en el ataque. “Esta fue la última vez que vi a mi mamá y pude despedirme de ella”, expresó.

Roman, niño de 11 años de Lviv que sobrevivió a un ataque con misiles rusos. Foto: Captura de pantalla

Ievgeniia no pudo continuar con la traducción ni articular palabras debido a la emoción por un momento y se disculpó por su reacción. Otros funcionarios le ayudaron para terminar de narrar el testimonio.

Roman Oleksiv sufrió quemaduras graves en el 45% de su cuerpo que lo sometieron a coma durante más de 100 días y 36 operaciones quirúrgicas que demandaron una larga rehabilitación.

El bombardeo a esta región ubicada en el centro del país acabó con la vida de 24 personas. Entre ellas, la madre de Oleksiv, quien la encontró aplastada bajo los escombros.

Parlamento Europeo durante la proyección de documentales sobre niños ucranianos. Foto: Captura de pantalla

