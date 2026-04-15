En fast track, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para darle “dientes” a la Auditorías superior de la federación, que permitirá al máximo órgano fiscalizador realizar investigaciones de oficio y sancionar a entes que provoquen daños al erario en México.

El proyecto, que se presentó apenas el pasado 09 de abril y se avaló este martes tanto en comisiones como en el pleno, obtuvo 390 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios.

En el debate, las y los legisladores afirmaron que la celeridad del dictamen responde a la urgencia de combatir la corrupción.

Lee también San Lázaro declara constitucionalidad del Plan B electoral; reforma fue avalada por 19 congresos locales

Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT y presidente de la Comisión de Transparencia, sostuvo que “para la mayoría de los mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación ha sido un elefante blanco que carece de la fuerza y de los dientes suficientes para perseguir la corrupción en nuestro país”.

La reforma permite a la ASF iniciar investigaciones de oficio o por denuncia ciudadana cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan total o parcialmente los requerimientos del máximo órgano fiscalizador, así como emitir sanciones en los mismos casos.

Se prevé castigo a funcionarios que acepten injerencias políticas en el ejercicio de sus funciones; establece la creación de la figura de “Auditorías Especializadas” con la obligación de que el personal esté certificado; y crea el Registro de Información y Datos Relacionados, una plataforma que obliga a los entes públicos a subir la información que para tal efecto se establezca, incluyendo datos sobre las participaciones federales.

Lee también El Bogueto llega a San Lázaro para foro sobre adicciones; reguetonero causa revuelo entre diputados

La diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, afirmó que lo anterior representa la creación de “mecanismos de vigilancia implacable” de los recursos públicos.

“Se trata de fortalecer la fiscalización superior para garantizar que el patrimonio nacional sirva exclusivamente al servicio del pueblo de México. Es un rediseño estructural nacido de la disciplina fiscal. Estamos blindando cada peso de las y los mexicanos contra la obesidad y el desvío", aseveró.

Los legisladores modificaron el proyecto, y revirtieron una modificación por la que se establecía la eliminación de las “solicitudes de aclaración”, debido a que lo anterior podría representar castigo sin derecho a defensa o explicaciones.

Lee también Diputados de Morena presentan “reforma anti-Mayer”; van por negar licencias en casos recreativos como reality shows

Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, celebró lo anterior, y agregó: "No se trata de un mero ajuste técnico marginal ni de una modificación cosmética, lo que aquí se dirime es la capacidad misma del Estado mexicano para custodiar el patrimonio colectivo, sancionar con eficacia la corrupción, y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones republicanas"

Finalmente, el diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, agradeció que se haya considerado la opinión y las observaciones de su grupo parlamentario, y aseguró que con la reforma, habrá una mejor fiscalización en México.

"Las instituciones deben de rendirse al bien común no a la obesidad ni a la simulación, no a la corrupción, porque cuando los recursos públicos se desperdician, se desvían o se esconden, no solo se rompe una norma administrativa, sino que se traiciona la confianza ciudadana", declaró.

Tras su aprobación, la ahora minuta, fue turnada al Senado de la República para su análisis y votación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov