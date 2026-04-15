El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado este miércoles el primer paso hacia la posibilidad de implementar la extracción de gas no convencional en el país, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética y disminuir la dependencia del extranjero.

En la “Mañanera del Pueblo” de Palacio Nacional presentó al comité de científicos que evaluará la viabilidad de implementar el fracking “no tradicional” en México, bajo un análisis que busca evitar un alto impacto ambiental en el desarrollo de esta técnica.

Estas son las claves del fracking en el país que alista el Gobierno Federal para aumentar en 38% la producción nacional de gas natural.

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En dos meses, los primeros resultados del dictamen técnico

Este grupo de expertos, dijo la Presidenta, ayudará a tomar “la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional”.

Cabe resaltar que el equipo está conformado por instituciones como la UNAM, el IPN y la UAM, así como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Las personas que conforman este comité entregarán, en dos meses, una primera evaluación que permitirá determinar bajo qué condiciones es factible o no la explotación de este tipo de gas en México, así como definir en qué regiones podría desarrollarse.

La presidenta Sheinbaum explicó que si el dictamen científico resulta favorable, uno de los posibles escenarios sería avanzar en estudios en el estado de Coahuila, donde aseguró que hay condiciones que pueden facilitar el desarrollo de este proyecto.

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Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 15 de abril de 2026. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Consultas en comunidades

La presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que se hará una evaluación de las posibles consultas con comunidades ante la explotación de gas no convencional.

Según lo anunciado por la Mandataria federal, no se hará ninguna acción que pueda perjudicar a las comunidades. Por ello, recordó que se han hecho consultas en donde se han rechazado proyectos, como con los Polos de Bienestar.

Sin embargo, aún no detalló si sería una consulta nacional o una consulta local, enfocada en la zona donde puede realizarse esta “fracturación hidráulica”.

“A todos los grupos ambientalistas que se oponen, lo que les decimos es que gamos a tomar una decisión responsable y obviamente vamos a escuchar a todos”, garantizó.

“No somos gobiernos de antes, que olvidaban a las comunidades y que no las incorporaban en la toma de decisiones”, aseguró la titular del Ejecutivo federal.

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Según el IMCO, EU casi duplicó su producción de gas natural con el auge de los yacimientos no convencionales entre 2008 y 2026. Foto: AP

Sin intervención de trasnacionales

Sheinbaum Pardo también descartó la intervención de empresas trasnacionales para explotar petróleo en México.

Durante la conferencia matutina, aseguró que su gobierno es diferente al de las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; “¿cómo creen que nosotros, que hemos luchado tanto, vamos a entregar el petróleo a empresas trasnacionales?”, cuestionó.

Sin embargo, reconoció que hay tecnologías que tienen en el exterior que probablemente se tienen que emplear para implementar esta técnica en México.

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Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 15 de abril de 2026. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Fortalecer soberanía, el objetivo

La Mandataria federal hizo un llamado a ver el gas no convencional con ojos de soberanía energética. Aunque reconoció que en el pasado ella misma se opuso a la implementación del fracking, afirmó que hay nuevas tecnologías.

“Lo peor que podemos decir es 'solo no'. Vamos a averiguar si, en efecto, hay nuevas tecnologías con menores impactos ambientales”, indicó.

Recordó que México importa alrededor del 75% del gas natural que consume, en su mayoría de Estados Unidos, razón por la que insistió en la “innovación enorme” en la fracturación hidráulica, que permite que no haya químicos tan contaminantes y reciclamiento del agua.

“Hay que voltear a ver nuevamente al gas no convencional con ojos de soberanía y con ojos de reducción al máximo de los impactos ambientales. No digo cero impacto ambiental, porque no hay ninguna actividad humana que sea de cero impacto ambiental”, mencionó.

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