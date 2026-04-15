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La (SABG) informó que inhabilitó por 13 meses y le impuso una multa de 707 mil 506 pesos a la empresa Green@w, S.A. de C.V. por proporcionar información falsa para la compra de " Req 152, 153 Y 154".

Por medio de un comunicado, la Secretaría a cargo de Raquel Buenrostro, detalló que la empresa fue sancionada a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que no pueda participar por un año y un mes en procedimientos de o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

Agregó que la sanción se impuso debido a que proporcionó información falsa al participar en la Adjudicación Directa número AA-050-GYR-050GYR024-I-168-2023 con respecto a la compra de medicamentos y en la carta de respaldo supuestamente emitida por un distribuidor autorizado.

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Aseguró que la empresa Construcciones Green@w, ya fue incluida en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que no podrá participar en nuevas contrataciones con el Gobierno federal. Sin embargo, recordó que la persona moral tiene derecho a impugnar la resolución.

Enfatizó que con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción refrendó su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. "Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias", afirmó.

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