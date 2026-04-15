La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que la implementación del fracking en México todavía no es una decisión tomada, por lo que se recurrió a la creación del nuevo grupo interdisciplinario integrado por científicos y académicos.

“No hay una decisión tomada, pero sí hay una necesidad de entender el tema desde la ciencia, desde el conocimiento, porque el conocimiento avanza día a día y cada vez más rápido”, expuso.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Ruiz Gutiérrez indicó que “los científicos y las científicas tienen diferentes posiciones obviamente y la idea de la Presidenta es formar un grupo donde inclusive ella me pidió que se incluyera a gente crítica”.

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“Hay personas que se dedican al Instituto de Ciencias de la Atmósfera, donde hay un grupo muy importante de cambio climático (…) Hay gente de todas las áreas”, dijo.

Además, la funcionaria precisó que la primera parte de las conclusiones del comité será entregada en dos meses una vez que “el panel discuta y se pongan de acuerdo”.

Al respecto, Sheinbaum Pardo señaló que “no nos cerremos, veamos si es factible, como otras tecnologías. No es solamente el gas no convencional, estamos trabajando también con las instituciones académicas en todo el plan nacional de energía”.

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Asimismo, aseguró que no se hará nada en contra de las comunidades, “porque nosotros no somos así. Eso debe quedar claro”.

“No es que en dos meses empiece el primer pozo, no. Seguimos trabajando una vez que haya una primera orientación de la viabilidad y tampoco vamos a forzar una decisión de la comunidad científica, ni estamos escogiendo científicos que ya tienen una decisión tomada”, agregó.

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