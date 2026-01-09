Rusia dijo que utilizó su último misil contra Ucrania por segunda vez en la guerra que dura casi cuatro años, una señal contundente para Kiev y sus aliados occidentales mientras las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos han entrado en una etapa nueva y crucial.

El misil balístico hipersónico Oréshnik de alcance intermedio impactó en la región occidental ucraniana de Lviv la noche del jueves, aunque las autoridades locales no informaron de víctimas. La zona se encuentra cerca de una base militar en la vecina Polonia, miembro de la OTAN, que sirve como centro clave para el transporte de suministros militares occidentales a Kiev.

Algunos comentaristas moscovitas afirmaron que el ataque fue una advertencia a los líderes europeos contra las propuestas de desplegar tropas en Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz. Rusia ha declarado que no aceptará tal despliegue y que considerará a esas fuerzas como objetivos legítimos.

En 2019, Rusia se rearmó con un misil hipersónico, el Avangard. Foto: Russian Defense Ministry Press Service vía AP

Una mirada al arma y por qué Rusia la utilizó ahora:

Lo que se sabe sobre el Oréshnik

Rusia utilizó por primera vez el misil Oréshnik, con sus múltiples ojivas, en la ciudad ucraniana de Dnipro en noviembre de 2024.

El presidente Vladimir Putin dijo que el Oréshnik, que significa “avellano” en ruso, viaja a una velocidad 10 veces superior a la del sonido, o Mach 10, “como un meteorito”, y es inmune a cualquier sistema de defensa antimisiles.

Dijo que el arma es tan poderosa que varios misiles similares, incluso equipados con ojivas convencionales, podrían ser tan devastadores como un ataque nuclear. Añadió que es capaz de destruir búnkeres subterráneos "a tres, cuatro o más pisos de profundidad".

El ejército ruso dijo que el Oréshnik puede transportar ojivas nucleares o convencionales y puede alcanzar cualquier objetivo europeo.

El Pentágono afirmó que el Oreshnik era un tipo experimental de misil balístico de alcance intermedio (IRBM), basado en el misil balístico intercontinental ruso RS-26 Rubezh (ICBM). Los misiles de alcance intermedio pueden volar entre 500 y 5.500 kilómetros (310 y 3.400 millas). Estas armas estaban prohibidas por un tratado de la era soviética que Washington y Moscú abandonaron en 2019.

Cuando Rusia utilizó por primera vez el Oréshnik, el ejército ucraniano dijo que el misil tenía seis ojivas que podían apuntar de forma independiente, cada una de las cuales llevaba seis submuniciones.

Los blogueros militares rusos dijeron que las submuniciones liberadas por cada ojiva aparentemente no estaban armadas, pero tenían una alta energía cinética que se estimaba que tenía una fuerza destructiva equivalente a toneladas de explosivos.

Desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, Rusia ha utilizado enjambres de drones baratos de vuelo lento y una variedad de otros misiles, pero ninguno tenía el alcance y la potencia del Oréshnik.

Desplegado en Bielorrusia

El Ministerio de Defensa ruso anunció el mes pasado que el Oréshnik se había desplegado en Bielorrusia y había entrado en servicio activo. No especificó cuántos misiles se enviaron al aliado clave de Moscú ni si estaban equipados con ojivas nucleares, pero el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, afirmó que se desplegarán allí hasta 10 sistemas Oréshnik.

Rusia ya había colocado armas nucleares tácticas en Bielorrusia, cuyo territorio utilizó para lanzar la invasión de Ucrania.

En 2024, Putin publicó una doctrina nuclear revisada que colocó a Bielorrusia bajo el paraguas atómico ruso. El documento redujo significativamente el umbral para el posible uso de armas nucleares, declarando que cualquier ataque convencional de cualquier nación contra Rusia, con el apoyo de una potencia nuclear, se consideraría un ataque conjunto contra el país. La amenaza tenía como objetivo claro disuadir a Occidente de permitir que Ucrania atacara a Rusia con armas de mayor alcance.

A diferencia de otras armas convencionales rusas de corto alcance, el Oréshnik puede lanzar un potente ataque convencional en cualquier punto de Europa, lo que proporciona al Kremlin un nuevo instrumento de escalada sin recurrir a su arsenal nuclear. No habrá forma de saber si el misil porta una ojiva nuclear o convencional antes de impactar el objetivo.

El mensaje de Rusia a través del Oréshnik

Cuando Rusia utilizó por primera vez el Oréshnik, Putin lo describió como una respuesta a los aliados occidentales de Ucrania que le permitieron usar sus armas de mayor alcance para atacar territorio ruso.

Su último ataque se produce cuando los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania han entrado en una etapa crucial y parece subrayar la intención de Putin de negociar desde una posición de fuerza mientras sus tropas logran avances territoriales lentos pero constantes.

Algunos blogueros militares rusos señalaron que el ataque en Lviv, cerca de la frontera con Polonia, era un mensaje dirigido a los aliados de Kiev. Los miembros de la "coalición de los dispuestos" han propuesto enviar sus tropas a Ucrania como parte de las garantías de seguridad una vez que se alcance un acuerdo de paz.

Rusia ha dicho que no aceptará ninguna fuerza europea en Ucrania, considerándolas un objetivo legítimo.

“Por primera vez, el mando de la OTAN ha visto un ataque con armas estratégicas prácticamente en su frontera”, declaró el experto militar Valery Shiryayev. “Esta acción pretende demostrar la determinación de los líderes militares y políticos rusos de utilizar dichas armas con ojivas nucleares si es necesario”.

El ataque se produce menos de una semana después de la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso denunció la acción estadounidense como un acto de agresión y criticó duramente la incautación, el miércoles, de un petrolero con bandera rusa por parte de Estados Unidos.

