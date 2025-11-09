Atlético Ottawa Campeón: El mexicano Diego Mejía hace historia en la Canadian Premier League

En una noche gélida que encapsuló el espíritu canadiense, el Atlético Ottawa, bajo la dirección del entrenador mexicano Diego Mejía, escribió un capítulo histórico al conquistar su primer título en la Canadian Premier League.

El equipo superó 2-1 al Cavalry en una Final disputada bajo una sensación térmica de -2 grados centígrados y con nieve abundante que cubrió el campo minutos antes del pitazo inicial.

Este triunfo no solo corona al Atlético Ottawa como campeón por primera vez, sino que asegura su boleto a la Concacaf Champions Cup.

El encuentro comenzó con intensidad. Apenas al minuto de juego, el delantero mexicoestadounidense David Rodríguez, ex del Atlético San Luis, desperdició una chance clara tras un mal despeje del arquero rival que le dejó el balón a los pies en tres cuartos de cancha.

A los 30 minutos, Cavalry tomó ventaja con un penal cobrado por Fraser Aird, complicando el panorama para Mejía. Sin embargo, la respuesta fue inmediata. Rodríguez se redimió con un golazo de chilena que empató 1-1 antes del descanso.

Los últimos 15 minutos del tiempo regular fueron un duelo de porteros, con atajadas clave que mantuvieron el empate y forzaron los tiempos extra.

El suspenso aumentó cuando el mal clima retrasó el inicio de la prórroga. Ya en el extra, Rodríguez brilló nuevamente: picó el balón por encima del arquero rival para el 2-1 definitivo, desatando la euforia en Ottawa.