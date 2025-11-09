Ben Griffin tras ganar el World Wide Technology Championship: “Quiero ver qué tan lejos puedo llegar”

Este domingo Ben Griffin se consagró campeón del World Wide Technology Championship y firmó su tercera victoria en su carrera en la misma temporada, un logro que sólo nombres de la talla de Rory McIlroy y Scottie Scheffler pueden presumir.

En conferencia de prensa después de su logro, Griffin confesó que “ha sido un año decisivo y sinceramente después de conseguir la primera victoria, tenía la sensación de que pronto iba a ganar al menos otra y así fue. Cada vez que puedo estar en una lista con esos dos nombres, significa que estoy haciendo algo muy bueno. Me ayudó que ninguno de los dos estuviera en el campo esta semana”.

Este domingo, a diferencia de sus triunfos pasados, Griffin partió en el penúltimo grupo, por delante de Garrick Higgo y Carson Young, a quienes remontó.

“Siento que me siento cómodo viniendo de atrás, me sentí confiado y aunque es algo nuevo estar en el penúltimo grupo, esta es la primera vez que estaba en esta posición y pude ganar. Estoy emocionado por ser el campeón”, declaró.

Al ver su ascenso de posición en el ranking mundial, reconoció que “es bueno ver los rankings y ver dónde estoy, pero trato de estar presente y estar orgulloso y celebrar, pero la temporada que viene no estaré cómodo con sólo haber ganado tres veces este año. Gané pero aún hay cosas por mejorar y seguir trabajando duro”.

Finalmente, a pesar de estar claramente emocionado por su nueva victoria, manifestó que “no voy a quedarme aquí sentado admirando el paisaje, voy a seguir usando cada evento como impulso para el siguiente evento y seguir trabajando muy duro. Eso es lo que siempre hizo Tiger Woods, lo que está haciendo Scottie Scheffler. Tengo que seguir haciendo todo lo correcto para ser grande”.