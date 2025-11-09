Pumas se enfrentará al Pachuca en el Play-In con la ilusión de acercarse a la Liguilla

Los Pumas consiguieron clasificarse para el Play-In de manera más que agónica, al derrotar (2-3) al Cruz Azul.

El equipo de Efraín Juárez tenía la obligación de ganarle a La Máquina en la última jornada del Apertura 2025 para poder quedarse con el décimo lugar de la tabla general y tener una nueva oportunidad de avanzar a la Liguilla.

Con mucha garra, esa que caracteriza a la institución auriazul, logró darle la vuelta al marcador, a pesar de que tenían todo en su contra.

Con goles de Jorge Ruvalcaba, Álvaro Angulo y Alan Medina, los universitarios se quedaron con la victoria y sumaron los tres puntos que necesitaban para instalarse en la siguiente instancia.

Además, le quitaron a los de La Noria la posibilidad de permanecer en lo más alto de la tabla general; se terminaron ubicando en la tercera posición, con las victorias del Toluca y de los Tigres.

Ahora, los Pumas tendrán otra posibilidad de llegar a la Fiesta Grande, pero primero tendrán un largo camino que recorrer.

Los del Pedregal tendrán que superar a dos rivales y, para aumentar la presión, tendrán que hacerlo en condición de visitante.

Así, podrían clasificar a la Liguilla como el octavo y último invitado, por lo que medirían fuerzas con los Diablos Rojos.

Primero, el conjunto universitario se enfrentará al Pachuca en el primer duelo del Play-In.

Los Pumas visitarán el estadio Hidalgo, con el propósito de buscar el triunfo, eliminar a los Tuzos y avanzar a la segunda ronda, donde se enfrentaría al ganador de la otra serie que protagonizarán el Tijuana y el FC Juárez.

Esta será la sexta vez que los capitalinos y los hidalguenses se vean las caras en una ronda de eliminación directa.

Cabe resaltar que la balanza favorece a los auriazules con un tres a dos, por lo que tratarán de mantener la ventaja a su favor.

Los Pumas y el Pachuca se han enfrentado una vez en el Play-In (Clausura 2024), tres veces en los cuartos de final (Apertura 2006, Clausura 2014 y Apertura 2020) y una vez en la final (Clausura 2009), que ganaron los universitarios. En el tema específico de juegos, se han repartido dos triunfos cada uno, por un total de cinco empates.

Caber recordar que, en la Fase Regular del Apertura 2025, el conjunto de Jaime Lozano se quedó con la victoria (2-3) en el estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 2, que quedó marcado por las equivocaciones del joven Rodrigo Parra en la portería.