Chicharito Hernández vuelve a anotar con Chivas y corta racha de ocho meses sin hacerlo en Liga MX

Las Chivas de Gabriel Milito se encuentran en un momento extraordinario, en el Apertura 2025 de la Liga MX.

El Rebaño sorprendió a propios y extraños con el fantástico cierre de la Fase Regular que tuvo, al obtener siete triunfos en las últimas ocho jornadas.

Es decir, el equipo rojiblanco sumó 21 de los últimos 24 puntos disputados de cara a la Fiesta Grande del futbol mexicano, donde logró acceder de manera directa.

Al ubicarse en la sexta posición de la tabla general, la escuadra tapatía accedió a la Liguilla sin tener que pasar por el Play-In.

Además, ya conoce quién será su rival en los cuartos de final: el Cruz Azul de Nicolás Larcamón.

En su último partido, las Chivas derrotaron con autoridad (4-2) al Monterrey sobre la cancha del estadio Akron.

Aunque el marcador no luce tan abultado, la realidad es que el Rebaño jugó un partidazo, sobre todo en la primera mitad, donde le pegó un baile a los Rayados.

Sin embargo, en la segunda mitad, los dirigidos por Gabriel Milito quitaron el pie del acelerador y permitieron que La Pandilla se acercara peligrosamente en el marcador.

Hasta que apareció Javier Hernández para devolverle la tranquilidad a los rojiblancos en el inmueble que será mundialista.

Con un estupendo remate de cabeza, el Chicharito convirtió la cuarta anotación de las Chivas en la noche.

Con esta diana, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana consiguió su primera en el Apertura 2025 y su tercera en la Liga MX desde que regresó a las Chivas en enero de 2024.

De esta manera, el Chicharito Hernández se reencontró con el gol y cortó una racha de ocho meses y medio sin poder marcar con el Rebaño.

Su última anotación se dio el 26 de febrero de este año contra el Atlético San Luis, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2024. Además, rompió una larga de sequía de 572 minutos sin poder convertir.

Cabe resaltar que, desde que regresó a las Chivas para una segunda etapa, el Chicharito Hernández apenas ha podido marcar cuatro goles oficiales: tres en Liga MX y uno en Copa de Campeones de la Concacaf.