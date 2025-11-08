Chivas derrota al Monterrey con goles de Hormiga González y Chicharito Hernández

Mucho ojo con el Rebaño de Gabriel Milito. Nadie se lo va a querer topar en la Liguilla.

Con mucho sufrimiento, las Chivas derrotaron (4-2) al Monterrey y levantan la mano para ser un serio contendiente en la lucha por el título.

El equipo rojiblanco cerró la Fase Regular con siete victorias en las últimas ocho jornadas, es decir, sumó 21 de los 24 puntos disputados.

Números impresionantes que sirven para dimensionar el extraordinario momento que viven los tapatíos.

En el estadio Akron, frente a su afición que se vuelve a ilusionar en sobremanera, las Chivas demostraron que están para cosas importantes.

Durante la primera parte, le pegaron un baile a los Rayados, quienes no eran capaces ni de meter las manos.

En menos de 30 minutos, los rojiblancos ya le pasaban por encima a los albiazules (3-0) e, incluso, el marcador pudo haber sido más abultado.

Efraín Álvarez (9'), Armando González (21') y Roberto Alvarado (29') consiguieron la amplia ventaja a favor del Rebaño.

Sin embargo, para el segundo tiempo, La Pandilla aprovechó que los dirigidos por Gabriel Milito quitaron el pie del acelerador y se acercaron peligrosamente en el marcador.

Roberto de la Rosa (71') y Sergio Canales (79') marcaron los goles que le dieron vida a los Rayados. Sólo necesitaban uno más para arrebatarle el triunfo al Rebaño.

Pero Javier Hernández, de manera sorpresiva, apareció y le devolvió la tranquilad a los rojiblancos. El Chicharito no desperdició un estupendo centro de Miguel Gómez y remató de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes (90+4'), con evidente displicencia de Santiago Mele.

Las Chivas están tan encendidas que hasta el veterano delantero se ve beneficiado y es capaz de anotar.

Este equipo va en serio y debe ser considerado como uno de los candidatos para pelear por ser campeón. No menosprecien al Rebaño de Milito porque se podrían llevar una sorpresa.