Chivas vs Monterrey: EN VIVO – Jornada 17 – Apertura 2025 – Liga MX

Chivas recibirá a Monterrey en su último duelo de la fase regular en este Apertura 2025 ya con boleto directo a la Liguilla en ambos casos. El principal atractivo del encuentro es entonces el joven atacante Armando González, quien busca el título de goleo.

🔴⚪️ ¡ESTE ES EL XI QUE LUCHARÁ POR EL TRIUNFO ANTE MONTERREY! ⚪️🔴



¡MÁS DE 4️⃣0️⃣ MILLONES DE ROJIBLANCOS ALENTANDO SIN PARAR! 👏🏻#MásAcciónMásDiversión 👉🏻 https://t.co/lW6iHG8HYM pic.twitter.com/RCJYcKtXHD — CHIVAS (@Chivas) November 8, 2025

La Hormiga está empatado con Joao Pedro (Atlético San Luis) y Paulinho (Toluca) con 11 goles en el campeonato. El delantero rojiblanco buscará ser el primer futbolista mexicano que se proclama campeón de goleo en solitario desde que Henry Martín lo logró en el Clausura 2023 con 14 tantos.

De no conseguirlo, y de mantenerse el triple empate, se uniría Uriel Antuna (Clausura 2024) como los últimos campeones de goleo mexicanos en la Liga MX, aunque de manera compartida.