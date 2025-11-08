Mundial Femenil Sub-17: La mexicana Valentina Murrieta es reconocida como la mejor guardameta del torneo

México se quedó con el tercer lugar de la Copa Mundial Femenil Sub-17 de la FIFA gracias a las heroicas actuaciones de Valentina Murrieta, quien fue reconocida como la mejor portera de la competencia.

La veracruzana que recientemente cumplió 17 años el 22 de octubre vivió un torneo de ensueño, consagrándose como la gran referente del conjunto tricolor. Sus atajadas, específicamente desde los once pasos, llevaron al equipo de Miguel Gamero hasta el bronce.

Desde su actuación ante Italia en los cuartos de final, en donde detuvo dos penales en el tiempo regular y uno más en la tanda definitiva, Murrieta recibió elogios incluso desde las cuentas oficiales de la FIFA. Toda la esperanza de un país recayó en los hombros de la joven de Alvarado, Veracruz, quien no se achicó ante los reflectores mundiales.

Murrieta logró mantener su arco imbatido en cuatro de los siete encuentros que disputó México en la Copa Mundial de la especialidad. La guardameta del América solo recibió cuatro goles en 630 minutos, por lo que la FIFA, justamente, la reconoció como la mejor guardameta del torneo.

La canterana azulcrema también fue nombrada como la Jugadora Más Valiosa de la victoria mexicana en el partido por el tercer lugar ante Brasil, en donde una vez más se hizo presente atajando penales, lo que fue clave en la obtención del bronce en Marruecos, sede de la Copa Mundial Femenil Sub-17 2025.