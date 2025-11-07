Liga MX Femenil rompe récord de audiencia; supera los veinte millones de espectadores en el Apertura 2025

La Liga MX Femenil dio a conocer que, después de 17 fechas disputadas en la fase regular, se rompió un récord de audiencia a comparación de torneos pasados. Una marca histórica que cumplió con las expectativas.

En un comunicado, el organismo informó que se tuvo una audiencia de 20.53 millones de aficionados, convirtiéndose en el torneo más visto desde que inició la historia del balompié mexicano femenil.

"Previo al reciente certamen, el Apertura 2024 era el torneo que tenía la distinción con un alcance de 15.76 millones", se informó en la misiva.

El Clásico Nacional, que se disputó en la Jornada 11, fue el que más rating tuvo con 1.26 millones de espectadores: "Además, el promedio por jornada durante el Apertura 2025 fue de 336.13k visualizaciones".

"Este crecimiento refleja el impacto de la diversas plataformas de transmisión, que incluyen televisión abierta, televisión de paga, streaming y FutFem Donde Sea, permitiendo que más personas se conecten con el futbol femenil".

La Liga MX Femenil enfatizó en que aún está en disputa la fase final del balompié mexicano y por ende, la cantidad aumentará en las próximas semanas.

"El espectáculo está creciendo y la afición sigue siendo parte importante de la evolución del futbol mexicano femenino torneo tras torneo", sentenció.

Actualmente, el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil se encuentra en los Cuartos de Final con los choques entre Pachuca ante Cruz Azul, Tigres contra Juárez, América contra Rayadas, además de la serie entre Toluca y Chivas.

