Inteligencia artificial predice quién ganará el partido de Cruz Azul contra Pumas; ¿qué pasará en la última jornada?

En realidades distintas, pero ambos con la necesidad de una significativa victoria, Cruz Azul y Pumas saltarán a la cancha del Estadio Cuauhtémoc para disputar el último partido de la fase regular del Apertura 2025. Mientras que “La Máquina” buscará amarrar el liderato, los auriazules lucharán para sobrevivir y asegurar un boleto al Play-In del torneo.

Para la Inteligencia Artificial, los dirigidos por Efraín Juárez tienen muy pocas probabilidades de mantenerse con vida, por lo que la predicción cae en que el recinto se pintará de celeste. En este caso, el triunfo de Pumas solo sería posible en un escenario del 25 por ciento.

“Pumas parte con una probabilidad baja de triunfo ante Cruz Azul. [...] El escenario más probable es una victoria de Cruz Azul, salvo que los universitarios logren un partido excepcional en defensa y concreten sus oportunidades al contragolpe”, explicó la IA de ChatGTP.

En contraste, Cruz Azul tiene un 60 por ciento de probabilidades de ganar. Mientras que un empate podría darse en un 15 por ciento.

Un escenario que se refuerza con los antecedentes entre ambas escuadras. Los auriazules cargan sobre sus hombros una mala racha de cinco partidos sin poder derrotar a Cruz Azul. Sumado a que, en la historia de los torneos cortos, la estadística le pertenece a los cementeros: de 71 partidos jugados, 32 son victorias de Cruz Azul, 23 han culminado en empate y 16 triunfos han sido de Pumas.

Aún así, los dirigidos por Efraín Juárez prometieron sacar la “garra” no solamente para conquistar un boleto al Play-In, sino para romper con el deseo que “La Máquina” tiene de poseer el liderato del torneo. Ambos equipos dependen de sí mismos. No pueden permitirse un solo error.

Cruz Azul en partido, durante la fase regular del Apertura 2025

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025?

Sábado, 8 de noviembre

Cruz Azul vs Pumas | 21:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Canal 5.

