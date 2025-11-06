Keylor Navas lanza contundente respuesta a Nicolás Larcamón: "Todavía peleamos por el título"

A pocas horas de enfrentar el partido que definirá su destino en el Apertura 2025 contra Cruz Azul, Keylor Navas, capitán de Pumas, lanzó un mensaje contundente y lleno de confianza, en el que aseguró que la escuadra de Efraín Juárez dejará la vida por su pase al Play-In.

El arquero costarricense, quien se ha convertido en el líder del equipo auriazul en la cancha, aprovechó para responder a las críticas, en especial a las palabras del técnico celeste Nicolás Larcamón, quien días atrás aseguró que Pumas ya no tenía nada por qué luchar en el semestre.

El exjugador del Real Madrid pidió respeto y recalcó que Pumas todavía está luchando por el título.

"Al final, al día de hoy estamos peleando por el título. Hay algunos equipos que ya tienen la dicha de estar clasificados a la fase final, pero creo que no se puede desprestigiar a los que todavía tenemos opciones. Lo tomamos con tranquilidad, no es la primera vez que hablan de nosotros y es parte del futbol. Nos toca respetar al rival".

Keylor, quien dijo sentirse feliz en México y orgulloso de representar una camiseta con tanta historia, recalcó que el grupo únicamente piensa en salir con los tres puntos del Estadio Cuauhtémoc.

"En nuestra mente no pasa nada que no sea positivo. Queremos tener la mentalidad ganadora. Si supiéramos que alguien en el grupo no piensa de esa forma, seríamos los primeros en decirle que no son los valores de la institución. Vamos a darlo todo".

Con la responsabilidad de ser uno de los hombres de mayor experiencia, Navas reconoció la falta de éxitos recientes de la institución universitaria, pero compartió que trabajan y confían en el proceso para volver a ser un club ganador.

"No se puede tapar el sol con un dedo. En algunos años no se ha tenido a la institución ganando títulos, pero conocemos el camino. El equipo tiene un proyecto claro y creemos en el talento de los futbolistas y del cuerpo técnico", finalizó.