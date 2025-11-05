Efraín Juárez dejaría a Pumas y tomaría a un histórico de Europa

La historia de Efraín Juárez y Pumas podría terminar más pronto de lo esperado, luego de darse a conocer el interés de un histórico equipo de Europa por sus servicios.

El entrenador mexicano, que triunfó en Colombia, no ha tenido el rendimiento esperado por la afición universitaria, jugándose en la última fecha del Apertura 2025 de la Liga MX la posibilidad de clasificar al Play-In.

Lee también Emiliano Gómez, la estrella del Puebla que ya tendría ofertas para cambiar de club en la Liga MX

Los malos resultados en la cancha, junto con algunas actitudes, parecen no afectar el gran cartel de Juárez, quien estaría en la lista de opciones del Celtic.

De acuerdo con información del medio inglés Daily Record, Efraín Juárez forma parte del listado de entrenadores que estarían en contacto con la dirigencia para encontrar a la mejor opción.

Lee también Histórico goleador de la Liga MX se rinde ante Armando 'Hormiga' González: "Es fantástico"

Sería el regreso de Juárez a Escocia

Efraín Juárez llegó al Celtic FC en 2010 como parte de una generación mexicana que buscaba consolidarse en Europa. Su fichaje por el club escocés representó un salto importante en su carrera, luego de destacar con la Selección Mexicana Sub-17 y en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Su paso por Escocia incluyó momentos destacados en sus 21 partidos oficiales, como la conquista de la Copa de Escocia en 2011, además de una cesión al Real Zaragoza en España.