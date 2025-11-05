Emiliano Gómez, la estrella del Puebla que ya tendría ofertas para cambiar de club en la Liga MX

La fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX está por concluir, dejando tras un semestre lleno de emociones una gran decepción.

Se trata del Club Puebla, equipo que ha sufrido para encontrar un estilo de juego, sumando hasta el momento únicamente nueve unidades. Estos resultados han generado el rechazo de su afición, que se ha alejado del Estadio Cuauhtémoc.

Por desgracia para el equipo de Hernán Cristante, las malas noticias continúan al darse a conocer el interés por Emiliano Gómez, una de las pocas figuras del equipo y quien ha cargado con la parte ofensiva de la Franja.

Gómez, quien con su velocidad y talento ha llamado la atención, tendría los días contados en Puebla, teniendo como posibles destinos a Toluca y Pumas.

Luego de completar el pago total de su carta al Boston River de Uruguay, Puebla espera concretar ofertas por su jugador, quien podría abandonar el club por una cifra cercana a los 4 millones de dólares.

Con la eliminación del equipo, se espera que más futbolistas reciban ofertas, poniendo especial atención en el defensor central Rodrigo Pachuca, quien, tras su participación con la Selección Mexicana Sub-20, también ha llamado la atención.