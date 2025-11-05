Más Información

Liga MX: Los equipos que deben cumplir con la Regla de Menores en la última jornada; dos pelean el liderato

Liga MX: Los equipos que deben cumplir con la Regla de Menores en la última jornada; dos pelean el liderato

Emiliano Gómez, la estrella del Puebla que ya tendría ofertas para cambiar de club en la Liga MX

Emiliano Gómez, la estrella del Puebla que ya tendría ofertas para cambiar de club en la Liga MX

Cuatro pilotos se disputan la corona de la NASCAR México Series

Cuatro pilotos se disputan la corona de la NASCAR México Series

América Femenil "no es para cualquiera"; Ángel Villacampa lanza advertencia, previo a los Cuartos de Final ante Monterrey

América Femenil "no es para cualquiera"; Ángel Villacampa lanza advertencia, previo a los Cuartos de Final ante Monterrey

Histórico goleador de la Liga MX se rinde ante Armando 'Hormiga' González: "Es fantástico"

Histórico goleador de la Liga MX se rinde ante Armando 'Hormiga' González: "Es fantástico"

La fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX está por concluir, dejando tras un semestre lleno de emociones una gran decepción.

Se trata del Club Puebla, equipo que ha sufrido para encontrar un estilo de juego, sumando hasta el momento únicamente nueve unidades. Estos resultados han generado el rechazo de su afición, que se ha alejado del Estadio Cuauhtémoc.

Lee también

Por desgracia para el equipo de Hernán Cristante, las malas noticias continúan al darse a conocer el interés por Emiliano Gómez, una de las pocas figuras del equipo y quien ha cargado con la parte ofensiva de la Franja.

Gómez, quien con su velocidad y talento ha llamado la atención, tendría los días contados en Puebla, teniendo como posibles destinos a Toluca y Pumas.

Lee también

Luego de completar el pago total de su carta al Boston River de Uruguay, Puebla espera concretar ofertas por su jugador, quien podría abandonar el club por una cifra cercana a los 4 millones de dólares.

Con la eliminación del equipo, se espera que más futbolistas reciban ofertas, poniendo especial atención en el defensor central Rodrigo Pachuca, quien, tras su participación con la Selección Mexicana Sub-20, también ha llamado la atención.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS