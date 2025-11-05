Histórico goleador de la Liga MX se rinde ante Armando 'Hormiga' González: "Es fantástico"

La Liga MX en su Apertura 2025 vive un gran momento, al tener en la lucha por el campeonato de goleo al delantero mexicano Armando González, jugador de Chivas, quien ha cargado con el ataque del equipo rojiblanco.

Con 11 anotaciones, el juvenil se encuentra empatado con elementos de la talla de Paulinho, de Toluca, y Joao Pedro, de San Luis; una competencia que llegará a su desenlace en la última fecha del certamen.

El gran momento del atacante fue reconocido recientemente por un histórico referente del futbol mexicano, quien, a la distancia, no dudó en elogiar su capacidad y asegurar que es maravilloso.

Se trata de José Saturnino Cardozo, exjugador de Toluca, quien en entrevista con TUDN lanzó una gran cantidad de elogios hacia González, hablando incluso de un posible llamado a la Selección Mexicana.

"Es fantástico, es un jugador explosivo y técnico que siempre tiene la portería de frente, algo que para mí siempre debe tener el centro delantero… No importa la edad, si es goleador puede ser un '9', y este chico lo es porque siempre te hace un gol", mencionó.

Cardozo, quien actualmente dirige en Centroamérica, añadió que es importante dar confianza al delantero, y se mostró a favor de “inflarlo” para ponerlo en el radar.

"Veo un jugador que seguramente sería interesantísimo para la Selección. Para mí, convocar a un jugador no depende de la edad. Yo no comparto cuando dicen que no hay que inflarlo, pero hay que hacerlo. A mí me encanta inflar al centro delantero", finalizó.