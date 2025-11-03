Estrella de la Liga MX se olvida de las rivalidades y lanza elogio a Armando "Hormiga" González: “Es un orgullo”

Una de las grandes sorpresas del Apertura 2025 de la Liga MX ha sido, sin duda alguna, Armando "La Hormiga" González, atacante de 22 años de Guadalajara que ha cargado con el peso ofensivo del equipo tapatío.

Con grandes actuaciones, el delantero alcanzó hace unas horas los 11 goles en el torneo, lo que lo ha puesto en la lucha por el campeonato de goleo, igualando con Paulinho de Toluca y Joao Pedro de San Luis.

El buen momento del juvenil fue reconocido por una de las figuras de uno de los clubes del fútbol mexicano, quien, sin importar la rivalidad, se mostró orgulloso de ver a un mexicano en esos lugares.Se trata de Ricardo Marín, jugador del Club Puebla y excompañero de González, quien mediante sus redes sociales le dejó un emotivo mensaje al atacante.

"Despertar y ver que uno de los máximos goleadores del fútbol mexicano es mexicano… se siente diferente. Porque más allá de los colores, de los equipos o de las rivalidades, siempre llena de orgullo ver a un compatriota triunfar, romper récords y dejar huella", escribió.

Los elogios continuaron para González por parte del camotero, quien reconoció su constancia y el corazón con el que juega.

"El fútbol une, inspira y demuestra que cuando un mexicano se lo propone, puede llegar a donde quiera. Hoy no se aplaude un escudo, se aplaude el esfuerzo, la constancia y el corazón de quien representa lo mejor de nuestro país. ¡Olé, Hormigol! Enhorabuena, estoy muy orgulloso de ti, a cerrar con todo", finalizó.