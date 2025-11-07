Jardine lanza mensaje a los antiamericanistas: "Tengan cuidado que luego la historia se los cobra"

En medio de críticas, lesiones y un torneo lleno de altibajos, el América llega a la última jornada con la posibilidad de pelear el liderato del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Y el duelo para cerrar la fase regular del certamen será ante el actual campeón: el Toluca, en el estadio Nemesio Díez, donde perdieron la última final.

Sin embargo, André Jardine toma con calma las críticas y cuestionamientos que han recibido por parte de un gran sector que conforma el antiamericanismo.

"Yo no digo nada, hacen bien su trabajo, probablemente consiguieron muchos likes y visualizaciones, está de moda hacer recortes que generan likes", declaró en conferencia de prensa.

Lee también: Armando González quiere el título de goleo de la Liga MX en solitario; el último mexicano en hacerlo fue Henry Martín

André Jardine hace el balance de la fase regular, el brasileño explica los altibajos en el América 🦅🔥



🗣️ "En Liguilla nadie puede fallar", advierte pic.twitter.com/gp5vcmx7TZ — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 7, 2025

El estratega brasileño aprovechó para dejarles un mensaje y enfatizar que a veces la historia se les voltea. Tal y como ya sucedió desde su arribo al conjunto de Coapa.

"Que hagan su trabajo, pero que tengan cuidado porque luego esos recortes, al final de la historia, les cobra también. A mí sinceramente no me molesta en nada, los entiendo, cada uno hace su trabajo y yo procuro hacer el mío de la mejor manera", agregó.

Lee también: Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este viernes 7 de noviembre

Estar en el ojo crítico es algo que Jardine ve con normalidad al estar en el América y reconoce saber en dónde está parado.

"De nuestra parte entendemos donde estamos parados y esto incluye el tema de prensa, de ser la mayoría de las veces el centro de las discusiones afuera, el centro del debate de todas las mesas que existen. Es normal, tienen que hablar, hacer su trabajo, cada uno es libre de tener la opinión que quiera. Adentro nos enfocamos en nosotros", concluyó André.