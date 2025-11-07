Armando González quiere el título de goleo de la Liga MX en solitario; el último mexicano en hacerlo fue Henry Martín

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996 (47 ediciones), sólo 12 veces se proclamó campeón de goleo individual un futbolista mexicano y apenas en ocho lo hizo de forma solitaria.

La Jornada 17 del Apertura 2025 podría traer una nueva coronación tricolor, con Armando González como protagonista.

El joven delantero del Guadalajara llega a la última fecha con 11 anotaciones, las cuales le permiten igualar en la cima de la clasificación con el portugués Paulinho (Toluca) y el brasileño Joao Pedro (Atlético de San Luis). De hecho, el atacante de los Diablos Rojos va por el tricampeonato de goleo individual, lo que no se ve en la Liga MX desde que lo consiguió el ecuatoriano Christian Benítez (qepd) con el América, entre el Clausura 2012 y el Clausura 2013 (dos compartidos).

La Hormiga busca ser el primer romperredes mexicano en año y medio. En el Clausura 2024, Uriel Antuna (entonces en el Cruz Azul) lo obtuvo, junto a Díber Cambindo (Necaxa), Federico Viñas (León) y Salomón Rondón (Pachuca).

Un tricolor no se lo adjudica en solitario desde el Clausura 2023, cuando lo hizo Henry Martín (América), gracias a 14 festejos.

González y el Guadalajara recibirán mañana al Monterrey, partido que no luce sencillo, aunque tampoco lo son para Paulinho, cuyos Diablos Rojos serán anfitriones de las Águilas, y Joao Pedro, que visitará con los potosinos a los Tigres, aún aspirantes a la cima.