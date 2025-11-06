Liga MX: Inteligencia Artificial predice ¿qué equipo se quedará con el último boleto al Play-In?

La última jornada de la fase regular en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX tiene como gran atractivo — además de la definición del liderato — la pelea por la última plaza al Play-In en donde Juárez (7), Pachuca (8) y Tijuana (9) ya tienen su lugar asegurado.

Son los Pumas quienes hoy se ubican en la décima posición de la tabla con cinco equipos que esperan su descalabro ante Cruz Azul en Puebla para poder soñar con la combinación de resultados que necesitan para unirse a la Liguilla del futbol mexicano.

Conscientes de que el futuro es impredecible, en EL UNIVERSAL Deportes consultamos a una Inteligencia Artificial (IA) para recibir un pronóstico, basado únicamente en estadísticas y tendencias, respecto a quién será el último invitado a la fiesta grande.

No hay sorpresa, Pumas se queda el boleto al Play-In

Con una pregunta por demás clara, para evitar confusiones, se le cuestionó a la IA quien finalizaría la fase regular en el décimo puesto y esto fue lo que nos respondió: Según el modelo de análisis de rendimiento más reciente (tendencias de los últimos cinco partidos, diferencial de goles y fortaleza del rival en la jornada 17), la predicción de la IA señala que Pumas se quedará con el décimo lugar de la tabla general del Apertura 2025.

La IA utilizada también explicó el por qué de su pronóstico. Para el equipo que dirige Efraín Juárez la complicada cita ante el líder del torneo (Cruz Azul) no será impedimento para quedarse con el puesto número 10 de la tabla. El diferencial de goles de Pumas (-2) es una ventaja clara sobre sus perseguidores Santos Laguna (-7), Atlas (-9), Querétaro (-11), Atlético San Luis (-11) y Necaxa (-2).

Los compromisos directos que estos clubes enfrentan en la Jornada 17 es otra de las razones por las que Pumas se quedaría con el decimo puesto de la tabla. Además, “Universidad Nacional ha marcado en cuatro de sus últimos cinco encuentros, mientras que Santos y Atlas atraviesan rachas sin gol”, apunta la IA consultada.