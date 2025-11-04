Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de goleo del Apertura 2025, a falta de una jornada

Sólo resta una jornada para que finalice la fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y así luce la tabla de goleo.

Con Paulinho (Toluca), Armando González (Chivas) y Joao Pedro (Atlético de San Luis), todos con 11 goles, es como cerrara la disputa por el campeonato de goleo del actual certamen.

Atrás de ellos viene Germán Berterame (Rayados de Monterrey) con nueve tantos y más lejos aún Juan Brunetta (Tigres) con ocho dianas.

"La Hormiga" es el mexicano mejor posicionado en la clasificación; Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul, está hasta el sitio 8 con siete anotaciones.

Chivas enfrentará en casa a los Rayados de Monterrey en la Jornada 17, mientras que Toluca recibirá en el estadio Nemesio Díez al América y los potosinos visitarán el estadio Volcán para enfrentar a los Tigres.

El último mexicano en ganar un título de goleo fue Uriel Antuna cuando lo consiguió con Cruz Azul en el torneo Clausura 2024 con ocho anotaciones.