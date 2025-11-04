Liga MX Femenil: Horario y canales para ver los Cuartos de Final; así quedaron los duelos de Liguilla

Más Información

Este miércoles comienzan los cuartos de final de la Liga MX Femenil, con Tigres, Pachuca y las Águilas del América como las principales candidatas a conquistar el torneo Apertura 2025.

Las felinas, Tuzas, azulcremas y Toluca conforman el Top 4 del circuito rosa y son las que llegan como favoritas para avanzar a la ronda de semifinales; sin embargo, Chivas, Rayadas, Cruz Azul y las Bravas de Juárez tienen la última palabra.

Este miércoles 5 de noviembre comienzan los encuentros de cuartos de final con el choque entre Cruz Azul y Pachuca en el estadio Olímpico Universitario.

Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

Tigres vs FC Juárez

  • IDA: Jueves 6 de noviembre | 18:30 | Olímpico Benito Juárez | Tubi
  • VUELTA: Domingo 9 de noviembre | 17:00 hrs | Estadio Universitario | Fox Sports, Telemundo, Estrella TV y Canal YouTube Liga MX Femenil

Pachuca vs Cruz Azul

  • IDA: Miércoles 5 de noviembre | 18:00 hrs | Estadio Olímpico Universitario | ViX y Canal YouTube Liga MX Femenil
  • VUELTA: Sábado 8 de noviembre | 21:00 hrs | Estadio Hidalgo | Tubi
FOTO: IMAGO7
América vs Rayadas

  • IDA: Jueves 6 de noviembre | 19:15 hrs | Estadio BBVA | Canal 9, TUDN, ViX y Canal YouTube Liga MX Femenil
  • VUELTA: Domingo 9 de noviembre | 19:15 hrs | Estadio Ciudad de los Deportes | Canal 9, TUDN, ViX y Canal YouTube Liga MX Femenil

Toluca vs Chivas

  • IDA: Jueves 6 de noviembre | 21:00 hrs. | Estadio Akron | Tubi, Amazon Prime y Canal YouTube Liga MX Femenil
  • VUELTA: Domingo 9 de noviembre | 21:15 hrs. | Estadio Nemesio Diez | Canal 9, TUDN, ViX y Canal YouTube Liga MX Femenil

