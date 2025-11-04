Más Información
Canadá se adelanta a la Selección Mexicana y buscaría convocar a Marcelo Flores para la Copa del Mundo
Liga MX Femenil: Horario y canales para ver los Cuartos de Final; así quedaron los duelos de Liguilla
Este miércoles comienzan los cuartos de final de la Liga MX Femenil, con Tigres, Pachuca y las Águilas del América como las principales candidatas a conquistar el torneo Apertura 2025.
Las felinas, Tuzas, azulcremas y Toluca conforman el Top 4 del circuito rosa y son las que llegan como favoritas para avanzar a la ronda de semifinales; sin embargo, Chivas, Rayadas, Cruz Azul y las Bravas de Juárez tienen la última palabra.
Este miércoles 5 de noviembre comienzan los encuentros de cuartos de final con el choque entre Cruz Azul y Pachuca en el estadio Olímpico Universitario.
Lee también Así marcha la tabla de posiciones a falta de una jornada en el Apertura 2025
Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil
Tigres vs FC Juárez
- IDA: Jueves 6 de noviembre | 18:30 | Olímpico Benito Juárez | Tubi
- VUELTA: Domingo 9 de noviembre | 17:00 hrs | Estadio Universitario | Fox Sports, Telemundo, Estrella TV y Canal YouTube Liga MX Femenil
Pachuca vs Cruz Azul
- IDA: Miércoles 5 de noviembre | 18:00 hrs | Estadio Olímpico Universitario | ViX y Canal YouTube Liga MX Femenil
- VUELTA: Sábado 8 de noviembre | 21:00 hrs | Estadio Hidalgo | Tubi
América vs Rayadas
- IDA: Jueves 6 de noviembre | 19:15 hrs | Estadio BBVA | Canal 9, TUDN, ViX y Canal YouTube Liga MX Femenil
- VUELTA: Domingo 9 de noviembre | 19:15 hrs | Estadio Ciudad de los Deportes | Canal 9, TUDN, ViX y Canal YouTube Liga MX Femenil
Toluca vs Chivas
- IDA: Jueves 6 de noviembre | 21:00 hrs. | Estadio Akron | Tubi, Amazon Prime y Canal YouTube Liga MX Femenil
- VUELTA: Domingo 9 de noviembre | 21:15 hrs. | Estadio Nemesio Diez | Canal 9, TUDN, ViX y Canal YouTube Liga MX Femenil
Lee también ¿Quién es Valentina Murrieta la portera de la Selección Mexicana Sub-17, clave en la clasificación a semifinales del Mundial?
Noticias según tus intereses
[Publicidad]