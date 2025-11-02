Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones a falta de una jornada en el Apertura 2025

Este domingo llegó a su fin la jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el triunfo de las Chivas sobre el Pachuca en el estadio Hidalgo, una victoria que puso al Rebaño con pie y medio dentro de la Liguilla de forma directa. Sin embargo, en toda la jornada hubo resultados que movieron posiciones en la tabla general.

A una jornada de distancia para que acabe la temporada regular, el Cruz Azul se coloca como líder con 35 puntos, uno más que el Toluca y el América, rivales en la última fecha.

Tigres, actualmente en el cuarto lugar, también amenaza a la Máquina con tomar la cima ya que actualmente tiene 33 puntos, acompañado por el Monterrey un escalón por debajo con 31 unidades. Finalmente, la zona de clasificación directa la cierra el Guadalajara con 26 puntos.

En zona de Play-In se encuentran los Bravos de Juárez, el Pachuca, los Xolos de Tijuana y los Pumas de Efraín Juárez con 18 puntos, que este domingo firmaron una goleada que sirve como oro puro para los universitarios en sus aspiraciones de meterse a la fase final.

Sin embargo, equipos como Santos Laguna, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa, aún mantienen vivas sus ilusiones de clasificar en la última jornada, todos dependiendo de distintas combinaciones de resultados.

