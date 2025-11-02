Efraín Juárez sobre la protesta de la afición de Pumas: “Entiendo su malestar y lo respeto”

Los Pumas volvieron a ganar, justamente cuando era indispensable que lo hicieran para mantener viva su ilusión de clasificar al Play-In.

De nueva cuenta, vuelven a depender de sí mismos para estar en la siguiente fase del Apertura 2025.

Sin embargo, Efraín Juárez es consciente de que todavía tienen que superar un último obstáculo en la Jornada 17 y que, a priori, luce bastante complicado: derrotar al todopoderoso Cruz Azul de Nicolás Larcamón.

“Tenemos una tarea el próximo sábado, nos vamos a jugar todo en la última fecha contra ellos, que también buscan algo, que es el liderato y nosotros [estamos] con la intención y la ilusión de hacer un buen partido, sacar el resultado y poder estar peleando el Play-In”, declaró.

En conferencia de prensa pospartido, el director técnico mexicano reconoció que La Máquina atraviesa por un gran momento y prueba de ello es que, ante su equipo, luchará por mantenerse en la cima de la tabla general.

“La realidad es que es un equipo que juega bien al futbol, que tiene calidad, en todas sus líneas tiene jugadores importantes que pueden ser titulares en cualquier equipo y que está haciendo bien las cosas, no de ahora, llevan un proceso y juegan de la misma manera desde hace tiempo”, resaltó sobre su próximo rival.

Respecto a la goleada (4-1) que le propinaron al Tijuana en CU, Efraín Juárez prefiere ser “autocritico más allá del resultado”, aunque valoró el triunfo que les permite tener el boleto al Play-In en sus manos.

“No por ganar hoy, de forma contundente, quiere decir que todo está bien, ni hace unos días que tuvimos un resultado negativo con San Luis quiere decir que toda estaba mal, [pero], para mí, tiene mucho valor, que [mis jugadores] todavía sigan peleando y creyendo en lo que hacemos. Nuestro futuro era importantísimo y hoy no hay que hacer cuentas; depende de nosotros y de lo que hagamos el sábado”, manifestó

Sobre la inconformidad de los aficionados de los Pumas, quienes se manifestaron al mostrar playeras con el lema “¡Respeten nuestra historia!”, el joven entrenador únicamente valoró que sigan apoyando a su equipo y afirmó que desea cambiar su enojo por felicidad.

“Obviamente, su protesta me parece totalmente fundamentada, entiendo su frustración y malestar; los entendemos y respetamos. Nada más [tengo que] agradecerles que vengan y sigan cantando y ojalá podamos darles alegrías pronto para que se sientan orgullosos”, señaló.