Pumas vs Tijuana: EN VIVO – Jornada 16 – Apertura 2025 – Liga MX

Sorpresivamente, los Pumas de Efraín Juárez todavía tienen la oportunidad de clasificar al Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo auriazul recibe al Tijuana este domingo a mediodía en el estadio Olímpico Universitario, con el objetivo de recuperar la memoria ganadora para tener aspiraciones de clasificar al Play-In.

Sin embargo, el conjunto universitario ya suma siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, con saldo de tres empates (Tigres, Monterrey y León) y cuatro derrotas (FC Juárez, América, Chivas y Atlético San Luis).

Además, tampoco ha podido hacer fuerte su casa, como en los viejos tiempos, ya que, en el actual torneo, apenas cuenta con un triunfo (Atlas) en siete juegos disputados.

Su balance negativo, en CU, es de tres empates (Necaxa, Puebla y Tigres) y tres descalabros (Pachuca, Chivas y Atlético San Luis).

A pesar del momento negativo que atraviesa, el Club Universidad Nacional se jugará su clasificación en las dos últimas jornadas, pero es indispensable que se quede con los seis puntos.

De nueva cuenta, el boleto para el Play-In está en sus manos, gracias a la combinación de resultados que se dio el viernes y el sábado.

Santos y Atlético San Luis perdieron con Necaxa y FC Juárez, respectivamente; mientras que Atlas empató con Toluca.

Es decir, los tres clubes que, aún están por encima de los Pumas en la clasificación, dejaron escapar puntos, por lo que tienen la opción de escalar posiciones.

De momento, el equipo de Efraín Juárez ocupa la decimocuarta posición de la tabla, con 15 puntos, por lo que derrotar a los Xolos les permitiría subir hasta el décimo sitio, el último que da el cupo para el Play-In.

Ganar o ganar. Los Pumas no tienen otra opción cuando reciban al Tijuana en la penúltima jornada del Apertura 2025. Su sueño de avanzar entre los 10 primeros se mantiene, pero deberán cortar su racha negativa para conseguirlo. Es ahora o nunca, si no quieren volver a sumar un nuevo fracaso en su más reciente historial.

Lee también JJ Macías asegura que “no sería un fracaso” si Pumas no clasifica al Play-In; buscan una urgente victoria ante Xolos

Sigue aquí el minuto a minuto del Pumas vs Tijuana