Pumas recibe a Tijuana con la esperanza de obtener un milagro monumental para clasificar al Play-In

Contra todos los pronósticos, los Pumas de Efraín Juárez todavía tienen vida en el Apertura 2025.

Cuando todo indicaba que el equipo auriazul sumaría un nuevo fracaso, al no clasificar ni siquiera al Play-In, la llama de la esperanza se volvió a encender en La Cantera, gracias a las derrotas del Atlético San Luis y del Santos en el inicio de la penúltima jornada.

Los potosinos perdieron (1-2) con FC Juárez y los laguneros (4-1) con Necaxa. Ambos resultados, beneficiaron al Club Universidad Nacional que aún puede soñar con avanzar a la siguiente instancia, pero que tiene la obligación de vencer al Tijuana.

Los del Pedregal reciben esta tarde a los Xolos en el estadio Olímpico Universitario, con el único objetivo de quedarse con los tres puntos para escalar posiciones en la tabla general.

La combinación de resultados que necesitaban los Pumas ya se dio, ahora necesitan saber aprovecharla.

El problema para Efraín Juárez y sus dirigidos es que necesitan recordar cómo ganar, algo que no hacen desde la octava fecha; suman siete partidos en fila sin conocer la victoria, con saldo de tres empates y cuatro derrotas.

Aunque, a su favor tendrán la ventaja de la localía, ya que, históricamente, son casi invencibles en CU cuando reciben la visita de la Jauría fronteriza. En 13 duelos de Liga MX, apenas han perdido dos. Las estadísticas los favorecen, con seis triunfos y cinco empates; no pierden con Xolos en casa del Apertura 2017.

En medio de toda la polémica que se generó por la salida de Aaron Ramsey de la institución, que la directiva sigue sin hacer oficial, los Pumas se presentan ante su público con la ilusión de que no sea la última vez que lo hagan en el semestre. Deben ganar para no sumar otro fracaso en su más reciente historial. El sueño del Play-In aún es creíble.