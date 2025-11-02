Afición de Pumas se manifiesta contra directiva, cuerpo técnico y jugadores: “¡Respeten nuestra historia!”

Los Pumas de Efraín Juárez no atraviesan por el mejor momento y su clasificación al Play-In del Apertura 2025 todavía pende de un hilo.

El equipo auriazul necesita de un milagro para poder avanzar a la siguiente fase del torneo, aunque otra vez depende de sí mismo para conseguir su boleto.

Sin embargo, la mala racha de resultados en los últimos partidos no tiene nada contenta a la afición del Club Universidad Nacional.

Los del Pedregal suman siete partidos consecutivos sin poder ganar. Únicamente han podido acumular tres de los últimos 21 puntos disputados, por lo que se complicaron quedar entre los primeros 10 de la tabla general.

Dicha situación, provocó que los seguidores auriazules decidieran manifestarse contra su propio equipo y se presentaron al estado Olímpico Universitario con unas playeras, con el lema: “¡Respeten nuestra historia!”.

“Es una protesta pacífica para que se pongan las pilas. Es [para] que no manchen nuestra historia que nos ha costado y respeten la historia que han dejado las personas que han estado aquí”, declaró uno de los líderes de la Rebel para EL UNIVERSAL Deportes.

El aficionado de los Pumas pidió que los integrantes del Club Universidad Nacional piensen en su propios seguidores porque nunca han dejado de alentar, a pesar de los malos resultados.

“Es una burla que la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores pisoteen siempre a la afición, nos dejan al último. Que se den cuenta que nosotros siempre hemos estado aquí y siempre hemos portado los colores con orgullo”, manifestó Max.

El líder de la porra del equipo auriazul añadió que la manifestación surgió para que, al interior de la institución, sepan que realmente no están nada contentos.

“Entre todos empezamos a dar ideas y esta es la forma de protestar, toda la Rebel nos unimos. Nosotros tenemos nuestra inconformidades y ya es hora de protestar, en forma pacífica para que no haya problema, pero que se den cuenta que estamos molestos”, afirmó.

El aficionado de los Pumas considera que el mal momento que vive el equipo se debe a que hubo “una mala planificación este torneo y vinieron fichajes bomba sólo a vender humo”.

