André Jardine reveló lo que hablaron con Emilio Azcárraga Jean en su visita al Club América

América se impuso (2-0) a León y con ello se mantiene en la lucha por el liderato del torneo Apertura 2025 de la Liga MX; el próximo sábado terminan la fase regular frente al Toluca en el estadio Nemesio Díez.

Para lograr el principal objetivo que es conseguir el título 17, finalizar en la parte alta es importante y así se los hizo saber Emilio Azcárraga Jean, propietario del equipo capitalino.

“Nos deseó buena suerte, foco máximo, son partidos que no nos sobran, lo importante es quedar lo más adelante que se pueda, es algo que estamos conscientes", reveló André Jardine sobre la reciente visita que tuvieron del mandamás azulcrema.

"Reforzó el apoyo, el estar juntos, que todos se recuperen, que se cuiden afuera, que busquen su mejor versión. Sabemos la importancia de tener un elenco fuerte como construimos, pero sanos, en esta Liguilla, sin llegar al 100%, pero con ganas de Liguilla”, agregó el brasileño.

Emilio Azcárraga visitó a las Águilas. FOTO: @ClubAmerica

André Jardine celebra el triunfo frente al León

Ganar ante La Fiera era clave para las aspiraciones del América en esta recta final. Llegar a la última jornada con la posibilidad de buscar el primer lugar era importante para los capitalinos.

“Celebrar este objetivo, ya garantizamos estar dentro de los cuatro, por el equilibrio de la Liga, es algo que hay que celebrar, terminar el cierre de torneo peleando por el liderato", aseveró.

"Felices, pese a los puntos que se nos escaparon, pero no hay equipo que no haya perdido, hay que mostrar las cosas buenas”, concluyó.

